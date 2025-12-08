Slot izbacuje Salaha iz tima za Ligu šampiona? Potpuni haos u Liverpulu, postoji samo jedno rješenje

Mediji najavljuju da će Mohamed Salah da bude izostavljen iz tima Liverpula za meč sa Interom, a u svlačionici se pojavljuju novi problemi

Liverpul je prošle sezone osvojio titulu u Premijer ligi, ljetos je doveo nekoliko vrhunskih pojačanja. Između ostalih je izdvojio pravo bogatstvo za Florijana Virca i Aleksandera Isaka. Umjesto borbe za titulu, ekipa Arnea Slota se žestoko muči, a da postoje ogromni problemi moglo je da se vidi po izjavi Mohameda Salaha koji je rekao "da ga neko baca pod autobus".

Egipćanin je bio bijesan zbog toga što ga je holandski stručnjak "zakucao za klupu", pa je u intervjuu pred kamerama rekao da nema nikakav odnos sa trenerom i podigao je buru. Prema pisanju britanskih medija prva odluka Slota biće da izbaci Salaha iz tima za naredni meč u Ligi šampiona sa Interom.

Konferenciju za medije biće održana tokom dana i tada će se znati svi detalji, ali su neki od najpouzdanijih novinara saopštili da egipatski fudbaler uopšte neće otputovati sa ekipom u Milano na utakmicu.

Stvaraju se "klanovi", postoji samo jedno rješenje

Liverpool’s press officer with the yellow lanyard in the back was absolutely lost for words when he heard Salah say ‘the club is trying to throw me under the bus...’pic.twitter.com/mFtob2lbFc — george (@StokeyyG2)December 7, 2025

Već su krenule spekulacije oko toga da se u svlačionici stvaraju "klanovi" i da je većina igrača na strani Salaha i da su nezadovoljni Slotom. Ali, ima i onih koji su na strani holandskog stručnjaka, među njima je njegov sunarodnik Kodi Gakpo koji je jedan od rijetkih igrača koji je tokom sezone sa "zacementiranim" mjestom u timu.

Navodno je zbog toga došlo i do problema u svlačionici i rasprave sa trenerom zbog protekcije koju ima prema svom sunarodniku. Prema svemu viđenom djeluje da postoji samo jedno rješenje - neko mora da ode. Da li Slot ili Salah? Odgovor će morati da dođe vrlo brzo. Mohamed uskoro ide na Kup Afričkih nacija i boriće se sa Egiptom za titulu, pa se postavlja pitanje da li ima mjesta za njega kada se u januaru vrati. Rezultati su loši, igrači su nezadovoljni, moraće čelnici kluba da odluče na čijoj su strani, na strani trenera ili jednog od najboljih igrača u istoriji Liverpula...