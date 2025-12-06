Mohamed Salah javno napao Liverpul i Slota: "Bacili su me pod autobus, kažu da sam ja kriv"

Mohamed Salah je bijesan. Poslije tri meča na klupi javno je ustao i kritikovao trenera Arnea Slota i svoj klub Liverpul.

Liverpul je još razočarao svoje navijače, ovaj put na meču sa Lidsom.Ao Tanaka je golom u 93. minutu donio bod rivalu, a nakon utakmice se javno pobunio Mohamed Salah. Neće ispušteni bodovi biti jedina briga Liverpula jer je najbolji igrač zaprijetio.

Egipćanin koji je na kraju prošle sezone potpisao novi ugovor i koji je bio najzaslužniji za osvajanje titule u prethodnoj sezoni je bijesan jer već treći meč ne igra.

"Ne mogu da vjerujem... Da sjedim na klupi 90 minuta. Ovo je treći put da sam ostao na klupi. Prvi put u karijeri mi se ovo dešava. Veoma sam razočaran. Uradio sam toliko mnogo za ovaj klub. Svi su vidjeli to posljednjih godina, naročito prošle sezone. Ne znam zašto sjedim na klupi. Osjećam se kao da me klub gura pod autobus... Tako se osjećam", rekao je medijima Egipćanin.

U jednom od rijetkih obraćanja medijima sada je istakao da smatra da su upravo njega u klubu optužili za loše rezultate čitave ekipe. Potkačio je vrlo očigledno i trenera Arnea Slota.

"Mislim da je jasno da neko svaljuje krivicu na mene. Klub mi je obećao mnogo toga ljetos, ali ja sjedim na klupi već tri utakmice. Ne mogu da kažem da su održali obećanje. Mnogo puta sam rekao da imam dobar odnos sa trenerom, ali odjednom više nemamo odnos. Ne znam zašto. Djeluje mi da me neko ne želi u klubu. Ne prihvatam ovu situaciju.

Pozvao sam majku juče, vi niste znali da neću igrati danas, ali ja jesam. Rekao sam joj da dođe na utakmicu sa Brajtonom. Bez obzira na to da li ću igrati ili ne – uživaću. Vidjećemo šta će se desiti, svakako ću uživati jer ne znam šta će se potom desiti. Ta utakmica biće na Enfildu tako da će to moj biti moj oproštaj prije nego što odem na Afrički kup nacija", rekao je Salah.

Šta poslije Kupa nacija?

Kada ode na Kup nacija neće ga biti neko vrijeme, a kada se vrati, šta će biti? Da li će se na zimu ponovo vratiti na "Enfild" ili je ovo kraj? Salah ima 33 godine, u Liverpul je došao 2017. i do sada je na 420 mečeva dao 250 golova. Osvoji je dvije Premijer lige, FA kup, Liga kup, Komjuniti Šild, Ligu šampiona, Superkup Evrope i Svjetsko prvenstvo klubova.