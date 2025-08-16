logo
Mo Salah se rasplakao pred punim "Enfildom": As Liverpula se raspao kad je čuo pjesmu o Diogu Žoti

Mo Salah se rasplakao pred punim "Enfildom": As Liverpula se raspao kad je čuo pjesmu o Diogu Žoti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Mohamed Salah nije mogao da zadrži emocije i rasplakao se na "Enfildu" zbog Dijoga Žote. Ostao je posljednji na "Enfildu" ispred navijača.

mohamed salah plakao na terenu zbog dioga zote Izvor: Printscreen/X/drwnunez

Liverpul je pobijedio Bornmut (4:2), upisao prvu pobjedu na početku nove sezone Premijer lige, ali nije to glavni utisak utakmice sa "Enfilda". Navijači, igrači i svi koji su bili na stadionu potrudili su se da pokažu zašto nikada neće zaboraviti tragično nastradalog Dijoga Žotu.

Kakav je trag portugalski fudbaler ostavio najbolje je moglo da se vidi po Mohamedu Salahu. Jednom od najboljih fudbalera na svijetu koji je briznuo u plač poslije meča. Svi igrači su išli da otpozdrave navijače, pravili su krug oko terena, ali je Egipćaninu sve to posebno teško palo. Bio je baš blizak sa Žotom i ostao je posljednji na terenu. Dok je krcat "Enfild" pjevao pesmu o Žoti Mohamed je brisao suze. Stajao je i na neki način tako odao počast prijatelju i saigraču koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći sa rođenim bratom Andreom Silvom.

Još prje početka meča bilo je jasno da će to da bude duel prepun emocija. Navijači su donijeli veliki transparent posvećen Žoti i Silvi, održan je minut ćutanja za njih pred početak utakmice. A, onda su u 20. minutu svi ustali, zajedno skandirali Žotino ime i pjevali njegovu navijačku pjesmu. Simbolično u 20. minutu pošto je on nosio dres sa brojem 20. Ujedno je taj broj zauvijek povučen iz upotrebe u Liverpulu.

(MONDO)

