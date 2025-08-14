logo
Liverpul riješio najveći problem, stigao štoper iz Italije

Autor Nemanja Stanojčić
Liverpul rešava gorući problem odbrane i doveo je Đovanija Leonija iz Parme. Italijanski klub tražio je da on ostane na pozajmici do kraja sezone, ali je to odbijeno.

liverpul doveo djovanija leonija iz parme Izvor: Gianni Santandrea / LaPresse / Profimedia

Liverpul se ne šali, aktuelni šampion Premijer lige nastavlja da dovodi pojačanja. Rješava vjerovatno gorući problem u timu, a to je nedostatak štopera. Zato je doveo Đovanija Leonija (18) iz Parme. Supertalentovanog italijanskog fudbalera.

On je u najjačem rangu italijanskog takmičenja već pokazao raskošan talenat i potencijal i to su vidjeli i ljudi sa "Enfilda". Zato su izdvojili oko 35 miliona evra za njegove usluge i riješili da pojačaju konkurenciju u odbrani.

Ne očekuje se da će Leoni tek tako da "ušeta" u postavu i da zamijeni Virdžila Van Dajka ili Ibrahimu Konatea, ali je jasno da nije doveden da sjedi na klupi, već da se bori i konkuriše za mjesto u timu. I nije jedini, pošto "crveni" rade i na dovođenju Marka Guehija, štopera Kristal Palasa.

Sve ovo je plan Arnea Slota i čelnika kluba da se obezbijede zbog Konatea. Njemu ističe ugovor na kraju sezone, Real Madrid ga želi i hoće da napravi isti dogovor sa njim kao sa Trentom Aleksanderom-Arnoldom, a to je da dođe u "kraljevski klub" bez velikog obeštećenja. Novi ugovor je ponuđen Francuzu, ali pregovori predugo traju.

Pogledajte

00:33
Fernando promasaj protiv Liverpula
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

(MONDO)

Tagovi

Liverpul fudbal

