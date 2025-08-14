Liverpul riješio najveći problem, stigao štoper iz Italije

Liverpul rešava gorući problem odbrane i doveo je Đovanija Leonija iz Parme. Italijanski klub tražio je da on ostane na pozajmici do kraja sezone, ali je to odbijeno.
Liverpul se ne šali, aktuelni šampion Premijer lige nastavlja da dovodi pojačanja. Rješava vjerovatno gorući problem u timu, a to je nedostatak štopera. Zato je doveo Đovanija Leonija (18) iz Parme. Supertalentovanog italijanskog fudbalera.
On je u najjačem rangu italijanskog takmičenja već pokazao raskošan talenat i potencijal i to su vidjeli i ljudi sa "Enfilda". Zato su izdvojili oko 35 miliona evra za njegove usluge i riješili da pojačaju konkurenciju u odbrani.
BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 13, 2025
No loan, never discussed… Leoni joins#LFCnow as part of Arne Slot plans.
Fee around €35m with sell-on clause.
No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool.pic.twitter.com/27rb2DXbw3
Ne očekuje se da će Leoni tek tako da "ušeta" u postavu i da zamijeni Virdžila Van Dajka ili Ibrahimu Konatea, ali je jasno da nije doveden da sjedi na klupi, već da se bori i konkuriše za mjesto u timu. I nije jedini, pošto "crveni" rade i na dovođenju Marka Guehija, štopera Kristal Palasa.
Sve ovo je plan Arnea Slota i čelnika kluba da se obezbijede zbog Konatea. Njemu ističe ugovor na kraju sezone, Real Madrid ga želi i hoće da napravi isti dogovor sa njim kao sa Trentom Aleksanderom-Arnoldom, a to je da dođe u "kraljevski klub" bez velikog obeštećenja. Novi ugovor je ponuđen Francuzu, ali pregovori predugo traju.
