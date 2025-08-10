Drugi trofej za Kristal Palas u istoriji: Srušili Liverpul nakon penala i osvojili Komuniti Šild

Kristal Palas je osvojio Komuniti Šild nakon dramatične pobjede na penale protiv Liverpula (3-2) na Vembliju, nakon što je regularnih 90 minuta završilo neriješeno rezultatom 2:2.

Izvor: X/Crystal Palace

Utakmica je bila prava fudbalska poslastica, s četiri gola u regularnom dijelu i napetim raspletom u penal seriji.

Liverpul je poveo u četvrtom minutu golom Huga Ekitikea, koji je sjajnu kombinaciju sa Florijanom Vircom, krunisao udarcem u donji ugao.

Kristal Palas je izjednačio u 17. minutu preko Žan-Felipea Matete, koji je bio siguran s bijele tačke nakon što je Virdžil van Dajk u kaznenom prostoru faulirao Ismaila Sara.

Redsi su opet poveli u 21. minutu golom Džeremija Frimponga, čiji je centaršut prevario golmana Dina Hendersona i završio u mreži.

Palas je stvario vratio na početak u 77. minutu kada je Ismail Sar iskoristio dodavanje Adama Vertona i poslao loptu iza leđa Alisona.

U penalima briljirao je golman Kristal Palasa Din Henderson, koji je odbranio dva penala Aleksisu Mekalisteru i Harviju Eliotu, dok je Mohamed Salah šutirao iznad prečke. Liverpulovi uspješni izvođači penala bili su Kodi Gakpo i Dominik Soboslaj.

Golman Liverpula je odbranio kazneni udarac Eberčiju Ezeu, a Borna Sosa je pogodio prečku.

Ipak, prvi trofej u istoriji kluba osigurali su Žan-Filip Mateta, Ismaila Sar i Džastin Deveni, koji je postigao odlučujući jedanaesterac za veliko slavlje Kristal Palasa.

Bio je ovo drugi trofej u klupskoj istoriji nakon što su prethodne sezone stigli do pehara FA kupa pobjedom nad Mančester sitijem u finalu rezultatom 1:0.

(MONDO)