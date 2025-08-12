logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prodajte me ili nikada više neću igrati za klub": Nastavlja se najveća transfer saga u Premijer ligi

"Prodajte me ili nikada više neću igrati za klub": Nastavlja se najveća transfer saga u Premijer ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleksander Isak saopštio je ljudima u Njukaslu da neće više igrati za klub i da želi da ga što prije prodaju u Liverpul. Sada su crno-bijeli u velikom problemu...

Aleksander Isak neće da igra u Njukaslu, hoće u Liverpul Izvor: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Aleksander Isak (25) neće više da igra za Njukasl i nema namjeru da promijeni mišljenje. Čelnicima kluba saopštio je jasno i direktno da želi da ide u Liverpul i stavio im do znanja da riješe sve po tom pitanju što prije. Kako god da se završi, nema namjeru da opet obuče crno-bijeli dres i da brani boje kluba sa kojim ima trogodišnji ugovor.

"Isak je stavio do znanja da neće igrati više za Njukasl. Čak i ako se prelazni rok završi tako što ostane u klubu, za njega je karijera u Njukaslu završena. Ne želi da se vrati u tim. Iz kluba su poručili da ne žele da ga prodaju, ali će morati da istraže tržište. Liverpul je zainteresovan, napadač želi u Liverpul", poručio je pouzdani novinar Dejvid Ornštajn.

Švedski napadač je prošle godine na 34 meča u Premijer ligi dao 23 gola i bio je jedan od najboljih igrača u šampionatu. Zahvaljujući njemu Njukasl se kvalifikovao u Ligu šampiona i izgleda da će tamo morati bez njega. Liverpul ga čeka.

Ko je u prednosti - Liverpul ili Njukasl?

Liverpul je prije nekoliko dana poslao ponudu od 110 miliona evra, uz određene bonuse i Njukasl je to bez mnogo razmišljanja odbio. Šta se sada dešava? Ko je u prednosti? Teško je reći, jer i jedni i drugi imaju svoje "kečeve u rukavu".

Prednost tima sa "Enfilda" je u tome što je Šveđanin vidno nezadovoljan, hoće da ide i to znači da mogu da pregovaraju i da pokušaju da spuste cijenu. Njukasl navodno traži 150 miliona evra što je cifra koja je previsoka za "crvene". Njukasl može da ga pošalje u rezervni tim, da mu napravi dosta problema, ali bi isto to značilo i da bi cijena značajno pala kako vrijeme bude odmicalo. Izvjesno je da će biti nove ponude Liverpula, samo je pitanje da li će to da bude cifra koja bi zadovoljila Njukasl koji je već doživio "šamare" u ovom prelaznom roku.

Željeli su nekoliko napadača kao zamjenu za Isaka, htjeli su Uga Ekitikea koji je završio u Liverpulu, kao i Benjamina Šeška koji odlazi u Mančester junajted. Posljednji se u vezu sa njima dovodio Kolo Muani koji bi prije u Juventus.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga Njukasl Liverpul Aleksander Isak transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC