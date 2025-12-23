Regionalna zvijezda prekida karijeru zbog porodične tragedije

Slovenački fudbaler Kevin Kampl najvjerovatnije će završiti karijeru zbog smrti brata i porodičnih problema.

Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Kevin Kampl (35) blizu je odluke da stavi tačku na fudbalsku karijeru. Posljednji zvanični meč za Lajpcig odigrao je 8. oktobra u prijateljskoj utakmici protiv Dukle iz Praga i od tada ga nema na terenu. Zvanično kao izostanak stoje "lični razlozi", a sada je otkriveno i o čemu se radi.

Nekadašnjem slovenačkom reprezentativcu je preminuo brat Seki i od kada se to dogodilo ne može da se fokusira ni da razmišlja o fudbalu uopšte. Navodno se vratio u rodni grad Zolingen (Njemačka) i tamo je blizu odluke da stavi tačku na svoju karijeru.

Njegov ugovor ističe na kraju tekuće sezone i kako navode njemački mediji čelnici kluba rade sa njim na zajedničkom raskidu saradnje i čeka se da se pronađe rješenje između dvije strane.

"Prethodnih nedjelja vodili smo nekoliko otvorenih i iskrenih razgovora sa njim o ovim posebnim okolnostima u njegovoj porodičnoj situaciji. Na stolu je nekoliko opcija, odluka još uvijek nije donsena. Ako bude bilo nešto za objavu, na Kevinu je da nas obavijesti. Situacija je privatna i nama je najvažnija dobrobit njega i njegove porodice", poručio je sportski direktor Lajpciga Marsel Šafer.

Kevin Kampl rođen je 9. oktobra 1990. godine u Zolingenu (Nemačka) i igra na poziciji veznog igrača. U lokalnom klubu je napravio prve korake, pa je prešao u omladinsku školu Bajer Leverkuzena. Upravo je tamo i debitovao, pa je igrao za manje poznate klubove Osnabrik i Aalen i onda ga je doveo Salcburg 2012. godine. Odatle je otišao u Dortmund, pa se vratio u Leverkuzen i u Lajpcigu je od 2017. godine.

Odlučio je da igra za reprezentaciju Slovenije i za njih je odigrao 28 utakmica. Povukao se iz nacionalnog tima 2018. godine zbog ličnih razloga.