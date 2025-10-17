"Selektor je nedavno zvao, pitao je da se vratim": Otkrivena pozadina sukoba u reprezentaciji

Miha Zajc neće više igrati za nacionalni tim, iako pozivi stižu. Poslije izostavljanja sa spiska za Euro nema namjeru da se vraća.

Izvor: Serhat Cagdas / AFP / Profimedia

Miha Zajc je bio redovan reprezentativac Slovenije, upisao je 39 mečeva za nacionalni tim, ali ga od 2023. nema u selekciji. I neće ga biti sve dok je Matjaž Kek selektor.

Slovenački stručnjak koji je po mnogima napravio sjajan posao sa ovim nacionalnim timom ga nije poveo na Evropsko prvenstvo 2024. godine, a sada je u intervjuu za slovenačku "Nogomaniju" naglasio da ga Kekovi pozivi više ne zanimaju.

"Kada me izostavio sa spiska za Evropsko prvenstvo 2024. godine rekao sam sve o situaciji. Te sezone igrao sam više od 30 utakmica, a 21 puta sam bio starter i igrao sam u četvrtfinalu Lige Evrope. Teško mi je da prihvatim da je razlog zbog kog nisam bio na spisku loša forma ili malo minuta u klubu. Ako igrate za Fenerbahče i igrate većinu utakmica, nakon godina provedenih u nacionalnom timu, zaslužujete da budete na Evropskom prvenstvu", rekao je Zajc.

"Ne vidim sebe u reprezentaciji"

Izvor: ALI ATMACA / AFP / Profimedia

Slovenija je trenutno usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Slovenci su pred eliminacijom iz grupe B u kojoj imaju za sada samo tri osvojena boda i moraju da pobijede "Kosovo" i Švedsku, ako hoće da idu u baraž. Moraće to bez Zajca.

"Igranje za Sloveniju je velika stvar. Ali, obzirom na odnos sa trenerom, morate imati atmosferu da budete srećni što ste tamo. Nije tajna da trener i ja vidimo fudbal drugačije i naš odnos nije najbolji iako smo obojica bili profesionalni o tome. Mislim da fokus sada treba da ostane na igračima koji su tamo i da završe ove kvalifikacije. Možda nekada nisam iskoristio svoje šanse, ali sistem igre mi ne odgovara. Trener me zvao nedavno i pitao da se vratim, ali rekao sam mu da nije pravo vrijeme i da ne znam kako mogu da pomognem. Kada sam bio tamo ništa se nije mijenjalo.

Nisam mogao da igram svoju igru tada, ne znam zašto bi sada nešto bilo drugačije. Slovenija može da igra drugačije, ali ljudi moraju biti otvoreni za nove ideje. To je na onima koji prave promjene. Igrači se moraju adaptirati na sistem i svi moraju dati sve od sebe. Ja ne odlučujem o sistemu ni o izboru igrača. Podržavam Sloveniju i ako u budućnosti bude volje za promjenom sistema nisam zatvorio vrata nacionalnog tima. Vidjećemo šta će biti, ali trenutno se ne vidim kao dio reprezentacije", rekao je Zajc.

Ko je Miha Zajc?

Izvor: Profimedia

Rođen je u Šempeteru, ima 31 godinu i počeo je u Interbloku. Probio se u Celju, zatim je igrao za Olimpiju, pa je zaigrao u Italiji za Empoli. Poslije dvije godine otišao je u Fenerbahče, a Turci su ga slali na pozajmice u Đenovu i Tuluz prije nego što je potpisao za Dinamo iz Zagreba.

Za Soveniju je igrao od U17 uzrasta. Ima dva nastupa za B tim i 39 utakmica i 8 golova za "A" selekciju za koju nije igrao od 2023. godine iako je daleko od poznih igračkih godina.