"Bonifika" srećna za BiH: "Zmajići" u Sloveniji ostvarili veliki trijumf u kvalifikacijama za EURO!

Izabranici Branislava Krunića upisali su veoma važnu pobjedu u kvalifikacionoj grupi.

Poslije dva uzastopna remija bez pogodaka (Izrael i Holandija), mlada reprezentacija BiH uknjižila je prvui pobjedu u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, koje se 2027. godine igra u Srbiji i Albaniji.

Selekcija kojom kao trener komanduje Branislav Krunić gostovala je ovog utorka odgovarajućoj ekipi Slovenije, na stadionu "Bonifika" u Koperu, i trijumfovala rezultatom 0:2.

Mreže su mirovale sve do 64. minuta, kada je precizan bio Emin Kujović. Igrač Kelna namjestio se na udarac sa ivice šesnaesterca i "ljevicom" matirao domaćeg golmana Lovru Stubljara. Prednost je uduplao bivši prvotimac Borca Nedim Keranović, koji u ovoj sezoni brani boje Rudar Prijedora. Proigrao ga je Aldin Mešić, poslije čega je Keranoviću ostala samo rutinska realizacija.

Izjava Krunića poslije pobjede! "Čestitam momcima na kvalitetno odigranoj utakmici. Prvo poluvrijeme u nekim momentima nismo bili na nivou. Međutim, drugi period igre smo odigrali perfektno, bili bolji protivnik i zasluženo smo pobijedili. Potvrdili smo dobru igru protiv Holandije i ovaj ciklus zaokružili na najbolji način. Posebno mi je drago što su igrači pokazali karakter, zajedništvo i veliku želju da ostvare pobjedu u gostima. Ovo je dobar pokazatelj da ekipa raste iz utakmice u utakmicu. Zahvalio bih se navijačima na odličnoj podršci koju smo imali u Kopru.“

Bosna i Hercegovina je nakon tri utakmice prvoplasirana u grupi G, ali uz čak dvije utakmice više u odnosu na Norvešku, koja ima i dva boda manje. Trećeplasirani Izrael iz tri meča ima isto toliko bodova, dok je Holandija na dva boda iz dvije utakmice. Slovenija je na posljednjem, petom mjestu, uz samo jedan bod iz tri utakmice.

Kvalifikacije za EURO 2027 biće nastavljene u novembru, kada će BiH na domaćem terenu odmjeriti snage sa Norveškom.

Krajem marta 2026. godine, bh. selekciju čekaju dueli sa Slovenijom (27. mart) i Izraelom (31. mart), dok će posljednje dvije utakmice u ovom kvalifikacionom ciklusu "zmajići" odigrati 29. septembra sljedće godine u Norveškoj i sedam dana kasnije u Holandiji.

Na prvenstvo Evrope, koje zajednički organizuju Srbija i Albanija, direktno će se plasirati pobjednici devet kvalifikacionih grupa i najbolja drugoplasirana ekipa.

