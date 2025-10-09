logo
Selektor "zmajića" Branislav Krunić pred Holandiju: Odigrati hrabro za pozitivan rezultat

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 18.00 na "Grbavici" dočekuje Holandiju u kvalifikacijama za EURO 2027.

Branislav Krunić pred Holandiju izjava Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Selektor "zmajića" Branislav Krunić naglasio je da njegov tim čeka zahtjevan izazov.

"Igramo protiv jedne od najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Analizirali smo njihovu igru i moramo biti maksimalno disciplinovani i koncentrisani. Momci su motivisani, atmosfera je odlična, i vjerujem da ćemo pokazati karakter te odigrati hrabro za pozitivan rezultat", rekao je Krunić, a prenio sajt FS BiH.

Obje ekipe su u prvom kolu kvalifikacija remizirale protiv Izraela, BiH je odigrala bez golova, a Holanđani 2:2.

(MONDO)

