"Zmajići" igraju protiv Izraela: Branislav Krunić saopštio spisak

Biće ovo debi Branislava Krunića na mjestu selektora mlade reprezentacije BiH.

Izvor: Promo/FS BiH

U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije za EURO 2027 počinje utakmicom sa Izraelom koja će biti odigrana 5. septembra u 18 časova na stadionu HŠK Zrinjski u Mostaru.

Selektor Branislav Krunić je za ovaj meč pozive uputio sljedećim igračima:

Tarik Karić (FK Velež), Mladen Jurkas (FK Borac), Arman Šutković (HŠK Zrinjski), Senad Mustafić (SK Šturm Grac, Austrija), Filip Taraba (NK Istra 1961, Hrvatska), Nidal Čelik (RC Lens, Francuska), Haris Berbić (FK Borac), Božidar Dimitrić (FK Radnik), Luka Mikulić (HŠK Posušje), Amar Ibrišimović (Šalke 04, Njemačka), Niko Kovač (US Leće, Italija), Muhamed Buljubašić (Rizespor, Turska), Nedim Keranović (FK Rudar Prijedor), Albin Omić (FK Sloga Doboj), Dženan Šabić (FK Željezničar) Aldin Mešić (FK Velež), Anes Krdžalić (FK Sarajevo), Darko Savić (FK Sloga Doboj), Matej Šakota (HŠK Zrinjski), Aleksandar Kahvić (SSV Ulm 1864, Njemačka), Luka Misimović (FK Rudar Prijedor), Malik Tubić (Šalke 04, Njemačka), Davor Rakić (FK Željezničar).

Kruniću će predstojeći meč biti debi na klupi U-21 reprezentacije Bosne i Hercegovine, na šta je veoma ponosan:

"Prije svega, hvala NS/FS BiH na ukazanoj prilici da vodim U-21 selekciju. To je velika čast, ali i obaveza prema našem narodu jer mlada selekcija je posljednja stanica prije prelaska u A tim. Mi smo ti koji trebamo da budemo filter i koji će što više igrača promovisati u budućnosti u seniorsku selekciju. To je osnovni cilj, a do njega se dolazi kroz kvalitetne igre i rezultate", kaže selektor Krunić i nastavlja:

„Moji saradnici iz stručnog štaba i ja smo pratili igre naših igrača, a takođe smo analizirali i protivnika. Smatram da su momci koje smo pozvali oni koji mogu najbolje da se suprotstave selekciji Izraela. U svakom meču ćemo ići na pobjedu, pa tako i sada. Nakon ovog okupljanja ćemo sigurno imati još jasniju sliku na koga možemo računati u budućnosti, te očekujem od igrača da budu što bolji, kako u nacionalnom timu, tako i u svojim klubovima.“

Reprezentativci će se okupiti 31. avgusta u Ljubuškom.