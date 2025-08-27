logo
Juniori BiH putuju u Strumicu: "Zmajići" igraju dva meča sa Makedoncima

Autor Dragan Šutvić
0

Juniorska selekcija BiH okupiće se 1. septembra u Bijeljini.

Juniori BiH igraju protiv Sjeverne Makedonije Izvor: FS BiH

Juniorska reprezentacija BiH u fudbalu odigraće predstojeće sedmice u Strumici dvije prijateljske utakmice protiv selekcije Sjeverne Makedonije.

"Zmajići" će se okupiti 1. septembra u Bijeljini, a već sutradan kreću put Strumice, gdje će prvi meč sa pomenutim rivalom odigrati 4. septembra. Novi susret zakazan je za subotu, 6. septembar.

Na spisku selektora Dubravka Orlovića za ove mečeve našli su se Dino Kaiser (Fulam), Tarik Banjić (Partizan), Jusuf Terzić (Borac), Amel Avdić (Lifering), Darko Bašić (Zrinjski), Petar Đukanović (Mladost Lučani), Dino Delić (Klagenfurt), Filip Šakota (Zrinjski), Emin Hrnjić (Zrinjski), Hamza Redžić (Sarajevo), Benjamin Zulović (Pari sen Žermen), Admir Gojak (Željezničar), Mahir Bešić (Velež), Bakir Koso (Sarajevo), Pavle Šarac (Roma), Afan Fočo (Željezničar), Danilo Vujičić (Borac), Din Delić (Klagenfurt), Kenan Vrban (Sarajevo), Antonio Arapović (Zrinjski), Din Ramić (Cirih), Amar Cerić (Sarajevo), Armin Spahić (Borusija Menhengladbah), Malik Kolić (Željezničar) i Miljan Pantić (Olimpija).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

