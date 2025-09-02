Krunić okupio "zmajiće": "Imaju volju i želju, potrebno im je dati samopouzdanje"

Mlada reprezentacija BiH se sprema za meč sa Izraelom.

Izvor: Screenshot

U-21 reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se u nedjelju i počeli pripreme za utakmicu kvalifikacija za EURO 2027 sa Izraelom.

Izabranici Branislava Krunića su juče u Ljubuškom odradili i prvi trening. Atmosfera u timu je odlična, a mladi reprezentativci sa mnogo entuzijazma dočekuju prvi izazov u novom kvalifikacionom ciklusu.

Selektor Krunić otkrio je kako nekoliko igrača ima manjih problema, ali svi mogu trenirati.

"Odradili smo prvi trening i svi igrači došli su zdravi. Imamo nekoliko rovitih igrača, ali sve je ok sa njima i svi mogu trenirati. Pripremamo se u najboljem ambijentu, vidi se dobro raspoloženje kod igrača", rekao je Krunić, pa dodao:

"Imaju volju i želju, potrebno im je dati samopouzdanje i mali vjetar u leđa, jer definitivno imaju kvalitet reprezentativaca. Pripremamo se za predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Prva nas utakmica očekuje sa ekipom Izraela. U narednih nekoliko dana ćemo igrače upoznati sa načinom na koji igra Izrael i kako im se suprotstaviti."