logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krunić okupio "zmajiće": "Imaju volju i želju, potrebno im je dati samopouzdanje"

Krunić okupio "zmajiće": "Imaju volju i želju, potrebno im je dati samopouzdanje"

Autor Haris Krhalić
0

Mlada reprezentacija BiH se sprema za meč sa Izraelom.

branislav krunić Izvor: Screenshot

U-21 reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se u nedjelju i počeli pripreme za utakmicu kvalifikacija za EURO 2027 sa Izraelom.

Izabranici Branislava Krunića su juče u Ljubuškom odradili i prvi trening. Atmosfera u timu je odlična, a mladi reprezentativci sa mnogo entuzijazma dočekuju prvi izazov u novom kvalifikacionom ciklusu.

Selektor Krunić otkrio je kako nekoliko igrača ima manjih problema, ali svi mogu trenirati. 

"Odradili smo prvi trening i svi igrači došli su zdravi. Imamo nekoliko rovitih igrača, ali sve je ok sa njima i svi mogu trenirati. Pripremamo se u najboljem ambijentu, vidi se dobro raspoloženje kod igrača", rekao je Krunić, pa dodao:

"Imaju volju i želju, potrebno im je dati samopouzdanje i mali vjetar u leđa, jer definitivno imaju kvalitet reprezentativaca. Pripremamo se za predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Prva nas utakmica očekuje sa ekipom Izraela. U narednih nekoliko dana ćemo igrače upoznati sa načinom na koji igra Izrael i kako im se suprotstaviti."

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal zmajići Branislav Krunić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC