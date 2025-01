BSK počeo sa pripremama: "Cilj je da mlade igrače usmjerimo prema Borcu, ali ne odustajemo ni od prvog mjesta!"

Banjalučki prvoligaš startovao je sa pripremama za nastavak sezone u Prvoj ligi RS.

Fudbaleri BSK-a startovali su sa pripremama za proljećni dio sezone u Prvoj ligi Republike Srpske.

Veoma loše su "romantičari" počeli sezonu, osvojivši samo tri boda u prvih sedam utakmica. Bila je mlada ekipa BSK-a na samom dnu tabele, međutim nakon promjene na trenerskoj klupi, uslijedili su daleko bolji dani. Komandu je preuzeo Branislav Krunić i sa ekipom u narednih deset utakmica upisao devet pobjeda i jedan remi.

Epilog sjajnog niza rezultata je peta pozicija, uz devet bodova minusa za jesenjim prvakom Laktašima.

"Bilo je jasno da ova mlada ekipa ima potencijal, ali je samo neke stvari trebalo posložiti. Sve je brzo leglo na svoje mjesto i odigrali smo sjajno taj finiš jeseni. Ne obaziremo se mnogo na ostale rivale. Naš cilj i u nastavku sezone biće da razvijamo mlade igrače i usmjeravamo ih prema Borcu, ali nećemo odustati ni od borbe za najviši plasman, ako nam se ukaže prilika. Ekipa koja je završila prvi dio sezone ostaje na okupu i ne planiramo nikakva iskusnija pojačanja. I ako bude novajlija to će biti mlađi fudbaleri koji žele da se dokazuju i napreduju. Svakom od tih mladih igrača je cilj da jednog dana stignu do Borca, a onda i dalje, a BSK im je za to odskočna daska", rekao je Krunić za Glas Srpske.

Tokom priprema, BSK će odigrati šest kontrolnih utakmica.

"Najveći dio treninga obavićemo na pomoćnom terenu Gradskog stadiona, a ako nam vremenske prilike ne budu baš išle naruku radićemo i u dvorani i teretanama. Planirali smo da odigramo šest kontrolnih susreta, a prvi je već u subotu kada će igrati protiv Borca. Sedam dana kasnije, 25. januara dogovoren je susret protiv jesenjeg šampiona Druge lige Republike Srpske, grupa zapad, Omarske. Za 1. februar planiran je duel protiv prnjavorskog Ljubića, a sedam dana kasnije protiv Laktaša. Poslije toga ćemo igrati još 15. februara protiv Rudar Prijedora, dok će nam protivnik u generalnoj provjeri sedam dana kasnije biti drugoligaš, Brdo iz Hambarina", ističe Krunić.

Proljećna polusezona u Prvoj ligi RS počinje prvog marta, a BSK će u gradskom derbiju ugostiti Željezničar Sport tim, u kojem je na mjestu trenera Krunić počeo tekuću sezonu.

"Za Željezničar me vežu lijepe uspomene, jer najveći dio dosadašnje trenerske karijere sam proveo na 'Predgrađu'. Međutim, na terenu nema sentimentalnosti i očekujem da od starta proljećnog dijela prvenstva krenemo sa pobjedama", naglašava Krunić.

