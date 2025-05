Tramp predložio da Rusija dođe na Mundijal u Ameriku: "To bi bio dobar podsticaj za kraj rata"

Američki predsjednik Donald Tramp direktno pitao Đanija Infantina da li Rusija može da igra na Svjetskom prvenstvu 2026. u Americi.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Rusije mogla bi da učestvuje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, nagovjestio je Donald Tramp. Od početka invazije na Ukrajinu 2022, fudbalska reprezentacija Rusije suspendovana je iz svih takmičenja UEFA i FIFA, a iako se već nekoliko puta pominjalo da bi zabrana mogla da bude ukinuta, to se nije dogodilo.

Sada je Tramp, razgovarajući sa prvim čovjekom FIFA Đanijem Infantinom, poručio da bi mogućnost učestvovanja na Mundijalu mogla da bude "podsticaj" za okončanje sukoba u Ukrajini.

Kada je to izgovorio pored Infantina, Tramp je obaviješten da je Rusija suspendovana sa turnira: "Nisam znao to. Je l’ to tačno?", upitao je Tramp, na šta je dobio potvrdan odgovor: "Oni su trenutno suspendovani, ali se nadamo da će se nešto dogoditi i da će doći do mira, kako bi Rusija mogla ponovo da se pridruži".

"To je moguće. Hej, to bi mogao biti dobar podsticaj, zar ne? Želimo da ih nateramo da se zaustave. Želimo da se rat zaustavi. Pet hiljada mladih ljudi nedeljno gine - to je prosto nevjerovatno", rekao je Tramp.

Izvor: Francis Chung / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Iako je dodao da se neće miješati u odluke FIFA i UEFA, prepustivši Infantinu ulogu šefa, teško je očekivati da nešto može da se promijeni za Svetsko prvenstvo 2026. godine jer su kvalifikacije već počele. U njima nema Rusije i jasno je da zbog toga ne može "mimo svih pravila" da dobije poziv, tako da će morati da sačeka neko drugo takmičenje za zvanični povratak.

Gdje i kada se igra Svjetsko prvenstvo 2026?

Izvor: ssi77/Shutterstock

Na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. godine će ubuduće biti 12 grupa (umjesto dosadašnjih osam) od po četiri reprezentacije. Dakle, ukupno 48 timova. Najbolje prvoplasirane i drugoplasirane će proći u narednu fazu, kao što je to i do sada bio slučaj, međutim u nastavak takmičenja će i osam najboljih trećeplasiranih timova. Preciznije, više timova će prođi u nokaut rundu nego što će ispasti poslije grupne faze, što FIFA sve radi kako bi povećala profit.

Igraće se čak 40 utakmica više nego što je to bio slučaj od posljednje promjene formata 1998. godine, ukupno 104. Zbog toga bi Svjetsko prvenstvo trebalo da traje i duže nego obično (čak 39 dana) sve od 11. juna do 19. jula.

Ko su gradovi domaćini Svjetskog prvenstva 2026. godine? Vankuver i Toronto su jedini predstavnici Kanade, Monterej, Gvaldalahara i Meksiko Siti jedina tri grada koja "daje" Meksiko, dok SAD dominiraju - tu su Majami, Atlanta, Hjuston, Dalas, Kanzas siti, Filadelfija, Njujork, Boston, Los Anđeles, San Francisko i Sijetl. Što se tiče pomenutih novih 16 mjesta na Mundijalu, četiri će dobiti Afrika, po tri Evropa i Azija, po dvije Sjeverna Amerika i Južna Amerika, a jednu Pacifik.

