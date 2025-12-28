Kristijano Ronaldo ostavio bez teksta Novaka Đokovića: "Zatekli ste me, ovo je veliko iznenađenje za mene"

Kristijano Ronaldo uručio Novaku Đokoviću nagradu "Globe Soccer" u Dubaiju. Srbin održao emotivni govor.

Izvor: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (38) dobio je u Emiratima prestižnu nagradu "Globe Soccer". Priznanje mu je uručio Kristijano Ronaldo (40) i tom prilikom izrekao velike riječi na račun najboljeg tenisera ikad.

"Novak Đoković je uzor. Zaslužio je ovu nagradu jer je pravi primjer aktuelnoj generaciji, kao i onoj staroj i svim budućim generacijama", rekao je Kristijano Ronaldo.

Nole je priznao da ga je zateklo to što mu je Kristijano Ronaldo uručio nagradu.

"Ovo je veliko iznenađenje. Zatekli ste me, u pozitivnom smislu. Ostvarenje sna je to što sam dobio ovu nagradu od Ronalda. Zahvalan sam na tome da mogu da ga nazovem prijateljem i osobom koja uvijek nudi inspiraciju", rekao je Novak Đoković.

Pogledajte tu scenu:

Pogledajte tu scenu:

Iako se bave različitim sportovima, Novak je naglasio da je veza između vrhunskih sportista čvrsta i univerzalna.

"Nismo dio istog sporta, ali uvijek guramo jedni druge. To što stojimo ovdje zajedno i pričamo kako sport može da inspiriše djecu širom svijeta je nešto što me raduje".

Domaćini su priredili i poseban momenat Ronaldu, video-snimak na kojem su objavljivali tekst dok je u pozadini "išao" audio-snimak legendarne razmjene Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na US Openu 2013. Tada su razmjenili čak 54 udarca.

"Mislim da ljudi nisu svjesni iskušenja i teškoća kroz koje prolazimo i neke riječi koje su se videle na ekranu probudile su emocije u meni. Svi težimo ka tome da budemo poput naših sportskih heroja i da podižemo trofeje, dobijamo priznanja... Ali iskušenja i poteškoće koje prolazimo na tom putu nisu uvijek vidljivi. I ovo ne kažem samo o sebi, već se odnosi na sve sportiste", rekao je Novak Đoković, koji u Dubaiju privodi kraju pripreme za početak sezone 2026. u Australiji.

Jedno je takođe htio da naglasi - koliko je Kristijano Ronaldo posvećen.

"Volim to što Ronaldo uvijek izgleda ozbiljno. Dostići će hiljadu postignutih golova", dodao je Đoković i izazvao veliki aplauz publike.

"Globe Soccer" nagrada dodjeljuje se od ove godine i Novak je prvi laureat. Nagrada je osmišljena kao priznanje za izvrsnost koja prevazilazi granice sporta i slavi sportiste čije su karijere postale primjer za odlučnost, dugovječnost i za pružanje inspiracije širom svijeta.

