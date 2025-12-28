Kristijano Ronaldo uručio Novaku Đokoviću nagradu "Globe Soccer" u Dubaiju. Srbin održao emotivni govor.
Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (38) dobio je u Emiratima prestižnu nagradu "Globe Soccer". Priznanje mu je uručio Kristijano Ronaldo (40) i tom prilikom izrekao velike riječi na račun najboljeg tenisera ikad.
"Novak Đoković je uzor. Zaslužio je ovu nagradu jer je pravi primjer aktuelnoj generaciji, kao i onoj staroj i svim budućim generacijama", rekao je Kristijano Ronaldo.
Nole je priznao da ga je zateklo to što mu je Kristijano Ronaldo uručio nagradu.
"Ovo je veliko iznenađenje. Zatekli ste me, u pozitivnom smislu. Ostvarenje sna je to što sam dobio ovu nagradu od Ronalda. Zahvalan sam na tome da mogu da ga nazovem prijateljem i osobom koja uvijek nudi inspiraciju", rekao je Novak Đoković.
Pogledajte tu scenu:
Kristijano Ronaldo ostavio bez teksta Novaka Đokovića: "Zatekli ste me, ovo je veliko iznenađenje za mene"
Novak Đoković dobija Globe Soccer nagradu od Kristijana Ronalda
Iako se bave različitim sportovima, Novak je naglasio da je veza između vrhunskih sportista čvrsta i univerzalna.
"Nismo dio istog sporta, ali uvijek guramo jedni druge. To što stojimo ovdje zajedno i pričamo kako sport može da inspiriše djecu širom svijeta je nešto što me raduje".
Domaćini su priredili i poseban momenat Ronaldu, video-snimak na kojem su objavljivali tekst dok je u pozadini "išao" audio-snimak legendarne razmjene Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na US Openu 2013. Tada su razmjenili čak 54 udarca.
"Mislim da ljudi nisu svjesni iskušenja i teškoća kroz koje prolazimo i neke riječi koje su se videle na ekranu probudile su emocije u meni. Svi težimo ka tome da budemo poput naših sportskih heroja i da podižemo trofeje, dobijamo priznanja... Ali iskušenja i poteškoće koje prolazimo na tom putu nisu uvijek vidljivi. I ovo ne kažem samo o sebi, već se odnosi na sve sportiste", rekao je Novak Đoković, koji u Dubaiju privodi kraju pripreme za početak sezone 2026. u Australiji.
Jedno je takođe htio da naglasi - koliko je Kristijano Ronaldo posvećen.
"Volim to što Ronaldo uvijek izgleda ozbiljno. Dostići će hiljadu postignutih golova", dodao je Đoković i izazvao veliki aplauz publike.
"Globe Soccer" nagrada dodjeljuje se od ove godine i Novak je prvi laureat. Nagrada je osmišljena kao priznanje za izvrsnost koja prevazilazi granice sporta i slavi sportiste čije su karijere postale primjer za odlučnost, dugovječnost i za pružanje inspiracije širom svijeta.
