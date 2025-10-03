logo
Krunić odabrao igrače za utakmice sa Holandijom i Slovenijom

Autor Haris Krhalić
U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine će u oktobru odigrati dvije utakmice u okviru kvalifikacija za EURO 2027.

Krunić odabrao igrače za utakmice sa Holandijom i Slovenijom Izvor: Promo/FS BiH

Mladi "zmajevi" će 10. oktobra u 18.00 časova na stadionu Grbavica u Sarajevu dočekati selekciju Holandije, dok će 14.10 u istom terminu u Kopru gostovati mladoj reprezentaciji Slovenije.

Selektor Branislav Krunić je za ove susrete pozive uputio sljedećim igračima:

Mladen Jurkas (Borac), Tarik Karić (Velež), Matej Bogdan (Zrinjski), Senad Mustafić (Šturm Grac, Austrija), Filip Taraba (Istra 1961, Hrvatska), Nidal Čelik (RC Lens, Francuska), Haris Berbić (Borac), Anes Čardaklija (GAIS, Švedska), Luka Mikulić (Posušje), Amar Ibrišimović (Šalke 04, Njemačka), Niko Kovač (UC Leće, Njemačka), Muhamed Buljubašić (Rizespor, Turska), Nedim Keranović (Rudar Prijedor), Albin Omić (Loznica, Srbija), Emin Kujović (Keln, Njemačka), Aldin Mešić (Velež), Anes Krdžalić (Sarajevo), Matej Šakota (Zrinjski), Benjamin Džanović (Ajntraht Frankfurt, Njemačka), Borna Filipović (Zrinjski), Stefan Marčetić (Borac), Malik Tubić (Šalke 04, Njemačka), Aleksandar Kahvić (Domžale, Slovenija), Hamza Jaganjac (Željezničar), Luka Misimović (Rudar Prijedor).

Selektor Krunić je uoči okupljanja reprezentacije izjavio:

"Očekuju nas dvije vrlo zahtjevne utakmice protiv selekcija Nizozemske i Slovenije. Radi se o kvalitetnim protivnicima, ali mi vjerujemo u naš tim i želimo pokazati da možemo igrati na visokom nivou. Na spisak sam uvrstio igrače za koje smatramo da mogu odgovoriti zadacima koji nas čekaju. Važno nam je da u svakoj utakmici damo maksimum, pokažemo karakter i borbenost, te da nastavimo graditi timsku atmosferu koja će nam u budućnosti donijeti rezultate. Iskoristićemo period do utakmice da što bolje spremimo ekipu i vjerujem da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu."

Reprezentativci će se okupiti 5. oktobra u Trening centru FS BiH u Zenici.

