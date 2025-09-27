Asmir Avdukić novi selektor U-17 reprezentacije BiH

Bivši golman Borca ima novi angažman.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Juče je održana sjednica Komiteta za hitnost FS BiH, a na sjednici je donesena odluka o imenovanju novog selektora U-17 reprezentacije Bosne i Hercegovine, te će umjesto Muhameda Džakmića ovu funkciju u narednom periodu obnašati Asmir Avdukić.

Avdukić je dugogodišnji golman klubova najvišeg ranga bh. fudbala, a tokom karijere je ubilježio tri nastupa za „A“ reprezentaciju sa kojom je bio i učesnik Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine. Sa banjalučkim Borcem je osvojio titulu prvaka države u sezoni 2010/2011., dok je sa Radnikom osvojio Kup Bosne i Hercegovine 2015/2016. U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar iz Banjaluke, te je radio u omladinskim kategorijama Borca.

FS BiH se zahvalio Muhamedu Džakmiću na profesionalnom angažmanu, trudu, posvećenosti i doprinosima u radu sa kadetskim reprezentativcima BiH.

Takođe, na jučerašnjoj sjednici je odlučeno da se na mjesto pomoćnika selektora U-21 reprezentacije BiH imenuje Damir Obad. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Obad je radio u HNK Čapljina, te u GOŠK-u iz Gabele gdje je bio i sportski direktor.

"Vjerujemo da će novoimenovani sportski radnici i stručni kadar opravdati povjerenje i dati doprinos razvoju mladih reprezentativaca naše zemlje", poručili su iz Saveza.