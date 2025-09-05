Fudbal u sjeni političkih podjela: Mlade reprezentacije BiH i Izraela bez navijača u Mostaru

Mostar je pred meč BiH i Izraela ponovo pokazao duboke političke i društvene podjele. Zbog sigurnosnih procjena stadion će ostati prazan, a sport će se igrati u sjeni velikih sukoba i burnih reakcija na izraelsko-palestinsko pitanje.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Danas će mlada reprezentacija BiH u Mostaru od 18 časova odigrati prvu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. Protivnik će biti odgovarajuća reprezentacija Izraela, a pred ovaj meč pisalo se mnogo više o svemu nego o fudbalu.

Mostar je po mnogo čemu podijeljen grad i to nije nikakva tajna, a odnedavno je podijeljen i po pitanju Izraela. Naravno, da to nije moglo zaobići ni večerašnju utakmicu.

Iako se radi o susretu u okviru borbe za plasman na Evropsko prvenstvo do 21 godine, meč je izazvao burne reakcije i u Mostaru i šire, a sve se posmatra i kroz prizmu izraelsko-palestinskog sukoba.

Prije svega, važno je napomenuti kako će današnja utakmica biti odigrana bez prisustva publike, nakon što je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona procijenio da bi podignute tenzije mogle ugroziti sigurnost.

Zbog ove odluke oglasili su se i najvaterniji navijači reprezentacije BiH – BH Fanatikosi, koji su se u uvodu saopštenja zapitali "Čega se plaše sluge ubica?". Navijači su još istakli kako je ovo presedan te da se nikada nije desilo da je domaćim navijačima zabranjeno prisustvo na nekom sportskom borilištu. Bilo je tu govora i o "štovateljima genocida, ubicama djece i masakriranju Palestinaca", a na kraju su se još zapitali "Plaši li se propagandna mašinerija zvižduka cionističkoj himni? Hoće li skandiranja Palestini skinuti glave pohlepnih uzurpatora teritorija?"

"Uzavrelu" atmosferu dodatno je podgrijala i sinoćnja proslava 77. Dana nezavisnosti Izraela koju je organizovao, izraelski biznismen Amir Gros Kabiri, koji je i potpredsjednik Zrinjskog. Proslavi su prisustvovali i istaknuti predstavnici hrvatskih političkih struktura u BiH na čelu sa Draganom Čovićem.

Kabiri je u BiH stigao s kompanijom M.T Abrams i preuzeo mostarski Aluminij, a od dolaska ne prestaje da puni novinske stupce. Sukobio se i sa prethodnom gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić koja je protiv njega podnijela prijavu Federalnoj upravi policije zbog uznemiravanja, a ubrzo je dobio i prijavu od predsjednika Jevrejskog kulturno-prosvjetnog društva La Benevolencija - Vladimira Andrlea.

Izvor: Arenasport/printescreen

Politička podjela se redovno prenosila i na gradske derbije Veleža i Zrinjskog, a još se pamti prekid zbog uvredljivog transparenta navijača „rođenih“ u novembru 2023. godine. Tada je na ogradi istaknut transparent sa nacističkim kukastim krstom, ustaškim „U“ i Davidovom zvijezdom, uz eksplicitni crtež muškog polnog organa.

U takvoj će fudbalsko-političkoj atmosferi biti odigran današnji meč u kojem će na klupi „zmajića“ debitovati selektor Branislav Krunić, kojem je na pameti vjerovatno da sa što više uspjeha započne kvalifikacije i svoj mandat na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Slučajnost ili ne, meč protiv Izraela će biti prva utakmica koju BiH igra u Mostaru.