Golman Borca Mladen Jurkas, stativa i prečka spasili BiH: Remi "zmajića" bez udarca na gol Holandije!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

U drugom kolu kvalifikacija za EURO 2027. mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na "Grbavici" protiv vršnjaka iz Holandije.

U-21 BiH - Holandija kvalifikacije Euro 2027 Izvor: Facebook/FK Borac

Nakon startnog "egala" sa Izraelom na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine u Srbiji i Albaniji, uslijedio je u petak novi remi "zmajića" i to protiv favorizovane Holandije!

BiH - HOLANDIJA 0:0

Izabranici Branislava Krunića branili su se svih 90 i kusur minuta na "Grbavici" protiv mladih "lala", koje su u dva navrata pogađali okvir gola Mladena Jurkasa, inače čuvara mreže banjalučkog Borca.

Najprije je u 13. minutu iz slobodnog udarca stativu pogodio Mats Rots, igrač Tventea, da bi početkom drugog poluvremena, rezervista Ro-Zangelo Dal iz AZ Alkmara sjajno šutirao, ali je Jurkas vršcima prstiju skrenuo loptu do prečke, spriječivši vođstvo Holanđana.

Golman Banjalučana je sjajno intervenisao još u nekoliko navrata do kraja utakmice, a posebno impresivna bila je odbrana u 75. minutu kada je skinuo "zicer" igraču Ajaksa Don-Anđelu Konaduu.

Zato je nesumnjivo bio i najzaslužniji za drugi osvojeni bod "zmajića", koji u napadu nisu uradili apsolutno ništa. Nisu imali nijedan udarac prema holandskom golu, ali su uspjeli da ostanu neporaženi protiv favorizovanog protivnika.



(MONDO)

Tagovi

zmajići Mladen Jurkas fudbal

