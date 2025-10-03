Asmir Avdukić saopštio spisak "zmajića" za duele s Hrvatskom

Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-17) odigraće u Međugorju dvije prijateljske utakmice protiv odgovarajuće selekcije Hrvatske.

Prvi susret zakazan je za 7. oktobar u 13.00 sati, a drugi dva dana kasnije, 9. oktobra u 11.00.

Selektor "zmajića" Asmir Avdukić, kojem će ovo biti debitantski nastup na klupi kadetske selekcije BiH, uputio je pozive sljedećim igračima:

Meris Gradaščević (Ajntraht Frankfurt, Njemačka), Ibrahim Zahirović (Sarajevo), Luka Đurđević (Zrinjski), Amil Muminović (Sarajevo), Miljan Kecman (Borac), Domagoj Matić (Zrinjski), Dragan Predojević (Borac), Vedad Porčić (Krajina Cazin), Armin Subašić (AFC Eskilstuna, Švedska), Mateja Nestorović (Partizan, Srbija), Stefan Šešlija (Radnik), Mahir Fejzić (Željezničar), Luka Radić (Ajntraht Frankfurt, Njemačka), Luka Vulin (Union Berlin, Njemačka), Mak Pita (Sarajevo), Dario Blagojević (Unterhahing, Njemačka), Andrija Pejaković (Crvena zvezda, Srbija), Amel Tiro (Velež), Vedad Husović (Sarajevo), Aldian Korora (Željezničar), Matej Deket (Borac), Damjan Jović (Vojvodina, Srbija), Teo Vidović (Široki Brijeg) i Amel Sirćo (Sarajevo).

Avdukić je naglasio da s velikim entuzijazmom preuzima novu ulogu.

"Prije svega zahvalio bih se rukovodstvu FS BiH na ukazanom povjerenju. Velika je čast biti selektor jedne nacionalne selekcije, bez obzira na uzrast, i sa velikim entuzijazmom pristupam obavezama koje su ispred mene. Što se spiska tiče i susreta sa Hrvatskom, imali smo kratak period da sve spremimo. Međutim, vjerujem da ćemo kvalitetno iskoristiti pripremni period i da ćemo odigrati kvalitetne utakmice", rekao je Avdukić.

Okupljanje reprezentativaca BiH zakazano je za 5. oktobar u Međugorju.

