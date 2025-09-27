"Za Srbe sam Janez, ne zanima me Piksijev poziv": Slovenci oteli Relju Obrića, on sa 19 u Ligi šampiona

Korpulentni štoper Relja Obrić rođen je u Beogradu, bio je kapiten Partizana, a posle prvih koraka u Ligi šampiona ipak ne želi da igra za Srbiju.

Na startu takmičenja u Ligi šampiona Pari Sen Žermen je razbio Atalantu 4:0 na svom terenu, a na toj utakmici Lazar Samardžić i Nikola Krstović nisu sa klupe uspjeli da preokrenu ništa u igri svog tima.

Možda bi nešto bilo bolje da je u odbrani startovao Relja Obrić, 19-godišnji Beograđanin koga Ivan Jurić sprema za prvi tim. Ovaj 194 centimetra visoki štoper je ponikao u Milutincu, bio je kapiten omladinskih kategorija Partizana, ali je rekao da ga poziv Srbije ne zanima.

Još kada je imao 14 godina "ukrala" ga je Slovenija, a na pitanje da li bi razmotrio poziv za A Selekciju od Dragana Stojkovića Piksija jasno je rekao:

"Kakvo je to pitanje? Nikada ne bih promijenio slovenačku reprezentaciju. Slovenija mi je dala priliku koju nikad prije nisam dobio. Vrlo sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije, svima koji su uključeni u cijeli proces oko mene. Hvala svim trenerima i svima onima koji stoje iza mog poziva u reprezentaciju. Svaki put kad dobijem poziv, presrećan sam, jer znam da ću igrati za nekoga ko vjeruje u mene. I u koga ja vjerujem. To je ono što volim u fudbalu. Igrati s ljubavlju", rekao je Relja Obrić.

Kako je Beograđanin i kapiten Partizana zaigrao za Sloveniju?

Relja Obrić sada igra za B tim Atalante u Seriji C, a i prije nego što je 2023. godine kao kapiten napustio Partizan i prešao u Bergamo odavno je nastupao za Sloveniju. Pravo je dobio preko majke čija je majka Slovenka, iako se i ona rodila u Srbiji.

"Kada sam imao 14 godina došao sam prvi put u Sloveniju da igram za reprezentaciju. Sa 14 me je kontaktirao Fudbalski savez Slovenije i sve je sjajno prošlo. Onda mi tokom pandemije virusa korona Partizan nije dao da idem u reprezentaciju, pa sam sljedeći put igrao za U15 i U16 selekciju. Protiv Poljske sam debitovao i mislim samo o Sloveniji.

Slovenija me je prvi put kontaktirala na turniru u Starom Pazovi koji sam igrao za Partizan sa Krškim, Mariborom, Olimpijom... Prišao mi je Žikica Vuksanović iz Maribora i pitao me da li bih igrao. Moja baka je Slovenka iz Idrije."

Igrao protiv Srbije

Imao je priliku da igra na U17 Euru protiv Srbije Obrić i tada jsu "orlići" doživjeli težak poraz. Poveli su Slovenci golovima Pejičića, Topalovića, Jakupovića i Hrvatina 4:0, a onda su Cvetković i Petrović smanjili na 4:2. Ipak do kraja grupne faze Srbija je prošla dalje, a Slovenija završila kao posljednja u grupi.

"Bilo je to sjajno iskustvo, mogu da kažem da je prije meča bilo mnogo pritiska na meni. Očekivao sam mnogo od nas i pokazali smo da smo ozbiljan tim kada smo poveli sa 4:0", rekao je on i istakao da ga prijatelji podržavaju, ali...

"Podržavaju me 100 odsto i žele mi sve najbolje. Naravno s vremena na vrijeme me zadirkuju, ali sve je to prijateljski, pozitivno. Moram da priznam da sam za njih Janez", rekao je Relja Obrić.