logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivša djevojka otkriva tajne Lamina Jamala: "Ima raspored djevojaka za svaki dan" 1

Bivša djevojka otkriva tajne Lamina Jamala: "Ima raspored djevojaka za svaki dan"

Autor Haris Krhalić
1

Bivša djevojka Lamina Jamala, Fati Vaskez, tvrdi da njegov agent vodi „kalendar djevojaka“. Svojim tvrdnjama izazvala burne reakcije javnosti.

lamin jamal i bivša djevojka fati vaskez Izvor: Instagram/fativazquezd/Shutterstock

Lamin Jamal, mlada zvijezda Barselone i španske reprezentacije, ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta ne zbog svojih partija na terenu i izbora za Zlatnu loptu. Njegova bivša djevojka, Fati Vaskez, podigla je prašinu nakon što je iznijela šokantne tvrdnje o njegovom privatnom životu.

Optužbe Fati Vaskez

Vaskes je na društvenim mrežama podelila detalje svoje veze s Jamalom, tvrdeći da njegov agent vodi takozvani „kalendar djevojaka“ i organizuje mu društveni život. Prema njenim riječima, mladi fudbaler navodno ima tačno raspoređene susrete sa djevojkama tokom sedmice. Više o ovome prenio je i SportBible.

Objavljeni četovi i tvrdnje

Fati je otišla i korak dalje – objavila je navodne čet poruke koje su, kako tvrdi, dokaz nepoštovanja i manipulacije. U jednoj od objava navodi kako su joj upućivane prijetnje ukoliko nastavi da govori o vezi. Ove objave izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok dio fanova vjeruje u tvrdnje Vaskez, drugi smatraju da je riječ o pokušaju skretanja pažnje u medijima.

"Tužno je vidjeti kako neki ljudi nose toliko tame u sebi da požele smrt nekome koga ni ne poznaju. Ono što drugi žele govori više o njima nego o meni", rekla je Vaskez.

Izvor: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Karijera Lamina Jamala i imidž

Jamal, iako ima tek 17 godina, već nosi veliki teret očekivanja u Barseloni i reprezentaciji Španije. Ovakvi naslovi sigurno ne idu u korist njegovom imidžu, ali ostaje da se vidi kako će klub i igrač reagovati na nove kontroverze.

Priča o Lamineu Jamalu i njegovoj bivšoj djevojci Fati Vaskez postala je tema broj jedan među navijačima i sportskim medijima širom svijeta i jasno je da će se o ovom skandalu još dugo govoriti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Lamin Jamal

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gz

Kao prvo što si ti bivša, a kao drugo i poslednje kakav raspored djevojaka kad je on praktično još dijete 17 godina.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC