Evo koliko je glasova odlučilo pobjednika Zlatne lopte: Objavljeno kako je Usman Dembele dobio Lamina Jamala

"Frans fudbal" objavio broj glasova koje su dobila dvojica najvećih favorita u trci za Zlatnu loptu.

Izvor: EPA/MOHAMMED BADRA

Francuski napadač Usman Dembele osvojio je Zlatnu loptu sa ubjedljivom prednošću u odnosu na drugoplasiranog u izboru, asa Barselone Lamina Jamala. U ukupnom plasmanu, laureat je osvojio 1.380 bodova, a drugoplasirano krilo Barse 1.059 bodova.

Ovako je izgledalo konačni bilans prema osvojenim bodovima

Usman Dembele (PSŽ) - 1.380 bodova Lamin Jamal (Barselona) -1.059 Vitinja (PSŽ) - 703 Mohamed Salah (Liverpul) - 657 Rafinja (Barselona) - 620 Ašraf Hakimi (PSŽ) - 484 Kilijan Embape (Real Madrid) - 378 Kol Palmer (Čelsi) - 211 Đanluiđi Donaruma (Milan) - 172 Nuno Mendeš (PSŽ) - 171

Kako se glasalo za Zlatnu loptu?

Tačno 100 novinara iz najbolje rangiranih nacija prema listi FIFA glasalo je za po 10 fudbalera. U tom sistemu, prvoplasirani u njihovom izboru dobijao je 15 bodova, dalje bi igrači dobijali po 12, 10, osam, sedam, pet, četiri, tri, dva i jedan bod.

Prema "Frans fudbalu", ove godine osvajač Zlatne lopte nije pobijedio "tijesno", iako se u večeri dodjele nagrade nagađalo da bi ipak ona mogla u ruke Lamina Jamala. Međutim, fudbalski novinari širom svijeta prepoznali su Dembeleov značaj u istorijskoj sezoni Pari Sen Žermena i njegov nemjerljiv doprinos osvajanju lige šampiona, prvi put u istoriji svog kluba.