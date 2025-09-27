Evo koliko je glasova odlučilo pobjednika Zlatne lopte: Objavljeno kako je Usman Dembele dobio Lamina Jamala

"Frans fudbal" objavio broj glasova koje su dobila dvojica najvećih favorita u trci za Zlatnu loptu.
Francuski napadač Usman Dembele osvojio je Zlatnu loptu sa ubjedljivom prednošću u odnosu na drugoplasiranog u izboru, asa Barselone Lamina Jamala. U ukupnom plasmanu, laureat je osvojio 1.380 bodova, a drugoplasirano krilo Barse 1.059 bodova.
Ovako je izgledalo konačni bilans prema osvojenim bodovima
- Usman Dembele (PSŽ) - 1.380 bodova
- Lamin Jamal (Barselona) -1.059
- Vitinja (PSŽ) - 703
- Mohamed Salah (Liverpul) - 657
- Rafinja (Barselona) - 620
- Ašraf Hakimi (PSŽ) - 484
- Kilijan Embape (Real Madrid) - 378
- Kol Palmer (Čelsi) - 211
- Đanluiđi Donaruma (Milan) - 172
- Nuno Mendeš (PSŽ) - 171
Kako se glasalo za Zlatnu loptu?
Tačno 100 novinara iz najbolje rangiranih nacija prema listi FIFA glasalo je za po 10 fudbalera. U tom sistemu, prvoplasirani u njihovom izboru dobijao je 15 bodova, dalje bi igrači dobijali po 12, 10, osam, sedam, pet, četiri, tri, dva i jedan bod.
Prema "Frans fudbalu", ove godine osvajač Zlatne lopte nije pobijedio "tijesno", iako se u večeri dodjele nagrade nagađalo da bi ipak ona mogla u ruke Lamina Jamala. Međutim, fudbalski novinari širom svijeta prepoznali su Dembeleov značaj u istorijskoj sezoni Pari Sen Žermena i njegov nemjerljiv doprinos osvajanju lige šampiona, prvi put u istoriji svog kluba.
