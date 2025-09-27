Joško Jeličić: Hrvatski fudbal je u problemu, Srbija s finansijskog aspekta stoji najbolje

Joško Jeličić, nekadašnji hrvatski fudbaler, koji danas radi kao komentator, izuzetno je zabrinut za budućnost fudbala u Hrvatskoj.

Jeličić je na panelu "Fudbal u regionu – kako podići domaće lige" na Simposaru 2025 u Sarajevu kritikovao stanje fudbala u Hrvatskoj, koja je ipak "odskočila" od ostalih u regionu bivše Jugoslavije, posebno kad su u pitanju rezultati nacionalne selekcije.

Najprije se dosta kritički osvrnuo na konstataciju da su dobri tereni preduslov kvaliteta fudbala.

"Ako 2025. godine pričamo o infrastrukturi onda smo u problemu. Fudbal je prevelik biznis, sad više nije sporedna već možda najvažnija stvar. Nekad je fudbal bio narodni sport, besplatan i bavio se bazom, a ne da razmišljamo o rezultatima reprezentacije Hrvatske, koja kamuflira loše stanje. U Zadru ili Slavonskom Brodu ne postoji baza mladih igrača. Dugoročno smo svi u problemu. Naše lige u regiji, pa tako i prvenstvo Hrvatske, bi trebale biti razvojne, a nakrcane su strancima. Nemam problem s tim, nisam ksenofob, ali dugoročno gledano, to su poražavajući brojevi", rekao je Jeličić.

On ne bi podržao stvaranje regionalne lige, čak ni razvojnu u nižim kategorijama.

"Na primjer, rekao mi je Rade Bogdanović da u Srbiji s aspekta primanja, nikad nije bilo ljepše i bolje biti sportista. Danas ne bih nikad mogao postati fudbaler u Hrvatskoj. Moji roditelji su bili obični radnici i sigurno mi ne bi mogli da plaćaju članarine, kotizacije, kupovali kopačke, trenerke i drugu opremu, plus plaćati trenera. To nije normalno, zato današnja djeca jedino mogu igrati ako imaju imućne roditelje", dodao je nekadašnji igrač Dinama, Hajduka, Sevilju, južnokorejskog Pohanga i Zagreba.

MAĐARI NAM NAPRAVILI JEDINI NORMALAN STADION

"Jedini pravi stadion u Hrvatskoj su napravili Mađari u Osijeku. To je tuga, a hrvatska reprezentacija je zadužila državu Hrvatsku. Nedavno me bilo sramota na utakmici Dinama i Fenerbahčea, direktor Barselone sjedi blizu mene na Maksimiru, mora da se sklanja da mu voda ne kapa po nogama", podvukao je Jeličić.

