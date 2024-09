Vrijeđao Srbe i Piksija, a sad provocira i trenera Dinama: Cijela Hrvatska priča o sceni poslije derbija

Joško Jeličić u centru pažnje zbog pokušaja provociranja trenera Dinama Sergeja Jakirovića.

Izvor: Facebook/HRnogomet/Screenshot

Bivši hrvatski fudbaler i analitičar Joško Jeličić privukao je veliku pažnju tokom Evropskog prvenstva u Njemačkoj kada je uvrijedio srpske fudbalere i selektora Dragana Stojkovića Piksija, a sada je u centru pažnje i zbog komentara nakon derbi utakmice Dinama i Hajduka.

Golom sjajnog Marka Livaje, Hajduk je pobijedio na "Maksimiru" 1:0 i to u trenutku kada vlada potpuni haos u Splitu. Otišao je sportski direktor Nikola Kalinić, trener Đenaro Gatuzo koga je upravo on i doveo nikako nije oduševio na startu sezone, ali nije to poremetilo fudbalere Hajduka koji su bili bolji od najvećeg rivala. Niko to nije očekivao, pa su već počele prozivke na račun lošeg izdanja "modrih" i tu Jeličić nije propustio šansu.

Nakon meča je u studiju "MAXSport" i te kako kritikovao pristup igri tima Sergeja Jakirovića, potom se na italijanskom išćaskao sa Đenarom Gatuzom, a zatim je "pecnuo" trenera Dinama.

Kada je Jakirović uzeo mikrofon, Jeličić mu se obratio na italijanskom i rekao "Oprostite, gospodine", što je potpuno iznenadilo trenera Dinama. Uzvratio je sa: "Molim?", a potom se Jeličić još jednom ironično izvinio na italijanskom. Taj "pokušaj duhovitosti", kako opisuju mediji iz Hrvatske, Jakirović je ignorisao i čitava atmosfera u studiju bila je blago neprijatna.

Pogledajte kako je to izgledalo, a podsjetimo da je Hajduk sada preuzeo prvo mjesto u HNL sa bodom više od Dinama: