Hajduk u potpunom rasulu! Splićani otjerali direktora, on sve ispričao - u problemima su do guše

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Nikola Kalinić održao konferenciju i privolio navijače na svoju stranu protiv čelnika Hajduka iz Splita, u kojem je dobio otkaz.

Izvor: YouTube/HNK Hajduk Split/Printscreen

Svaka sezona u posljednjih 20 izuzetno liči na onu prethodnu, ako pitate navijače Hajduka iz Splita. Posljednja šampionska titula osvojena je davne 2005. godine, povremeno se uzme neki Kup Hrvatske, a velikih evropskih rezultata nema više od decenije - još od perioda kada je Ante Vukušić učestvovao u pobjedama nad Anderlehtom i Interom iz Milana. I svakog ljeta se navijači Hajduka nadaju da bi "Majstori sa mora" u narednoj takmičarskoj godini, kad fudbal prestane da se igra na terenima uz obalu i pređe na travu, mogli da urade nešto više.

Uglavnom se "Torcida", Split i veći dio Dalmacije ubrzo razočaraju. Njihove nade padnu u vodu već nakon nekoliko mjeseci, pa se šampionskom titulom okiti Dinamo ili čak Rijeka, što izazove podjednake bolove na Rivi. Ni ovo ljeto u Splitu nije ništa drugačije od prethodnih - Hajduk je već doživio kolaps, legendarni fudbaler Nikola Kalinić dobio je otkaz na mjestu sportskog direktora, a neizvjesna je sudbina trenera i dijela igračkog kadra. Veliki znak pitanja stoji i pored imena novog sportskog direktora kluba koji je ovog ljeta, praktično, imao novca da dovede samo jedno pojačanje.

Kako je počeo haos?

Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Hajduk je na početku evropskih kvalifikacija, tačnije u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, eliminisao Toršavn uz velike probleme. Bilo je 2:0 u Splitu i 0:0 na sjeveru Evrope, a tih dana djelovalo je da su Bogovi na žrijebu pogledali hrvatski tim. Ipak, nije ispalo tako - već u narednoj fazi bolji je bio slovački Ružomberok, koji je golom na Poljudu, jedinim u dvomeču, završio cijeli posao. Uz to, Hajduk je dva puta remizirao u prvenstvu i već nakon pet kola ima dva boda zaostatka za Dinamom iz Zagreba.

U međuvremenu je u javnost dospio "prljav veš" iz kluba. Ivan Perišić napustio je tim nakon samo pola godine, a ljubitelji fudbala saznali su da je to praktično i bio plan od početka. Ni odnosi iskusnog reprezentativca Hrvatske sa trenerom Đenarom Gatuzom nisu bili sjajni, pa je Perišić prvo kažnjen izostavljanjem iz tima za gostovanje Lokomotivi, a zatim i u potpunosti sklonjen iz ekipe.

Na sve to nadovezao se prelazni rok koji je po mišljenju navijača Hajduka loše odrađen. Nikola Kalinić je dobio funkciju koju ranije nije obavljao i morao je u hodu da uči - imao je važnu ulogu u pregovorima sa Gatuzom koji je bio njegov izbor, učestvovao je u dovođenju Ivana Rakitića koji je takođe istakao da je "Kale" jedan od razloga njegovog dolaska u Split, ali ostalo nije bilo na nivou...

Tu se prije svega misli na količinu pojačanja koja su stigla u klub. Navijači su čekali još nekoga, kako bi se Hajduk aktivnije uključio u borbu za titulu, ali su morali da se zadovolje Ivanom Rakitićem, pozajmljenim Stipeom Biukom i kupljenim Abdulijem Sanjangom koji je koštao 700.000 evra. Bilo je problema i sa prodajama jer je u jednom trenutku djelovalo da će se na Poljud sliti milioni, a to se zapravo nije dogodilo. I nedostatak novca bio je jedan od glavnih razloga za skromniji prelazni rok. Na kraju je smijenjen sportski direktor Nikola Kalinić.

Kalinićeva konferencija

Samo dan kasnije, Nikola Kalinić odlučio je da ne ćuti i da javnosti predstavi kakva je situacija u njegovom voljenom klubu. Kao da mu Hajduk znači daleko više nego onima koji su ostali u njemu, doskorašnji sportski direktor organizovao je konferenciju za medije na kojoj je opširno pričao.

"Na treneru sam insistirao, rekao sam od početka da želim trenera koji traži disciplinu. Gatuzo me je prvi put odbio, jer je rekao da ide u Saudijsku Arabiju, ali drugi put je prihvatio ponudu. Treba reći da se pod njim u Hajduku stvarno dobro trenira i igrači su zadovoljni. Rakitić? Moj posao nije bio da tražim sponzore, moj posao je da pričam sa igračima i pokušam ih dovesti u Hajduk. A predsjednik kluba je tražio od mene da nalazim sponzore za igrače. Našao sam se sa gospodinom Tomislavom Mamićem, našao sam se u njegovoj kancelariji i dogovorio Ivanov dolazak. Tako je bilo i sa Selahijem, našao sam sponzora i za njega. I to sam našao. Nisam odluku prihvatio glavom, nego srcem. Klub to nije prihvatio. Ovaj model upravljanja nema veze s vezom", rekao je Kalinić i produbio temu krize u jednom od najvećih klubova regiona.

Po Kalinićevim riječima, klub je u teškoj finansijskoj situaciji, ali odbija višemilionske ponude jer čelnici ne shvataju kako fudbal funkcioniše. "Od Parme je stigla ponuda od sedam miliona eura za Pukštasa, a oni su je odbili očekujući deset. To je bila jedina ponuda uz onu za Sahitija. Oni očekuju 10 miliona, ali ja nisam mađioničar. Igračima je cijena pala, nemamo reprezentativaca, ali oni su zamislili takvu visoku cijenu. Rekli su mi ‘kakva pojačanja, pa mi nemamo ni za dva mjeseca za platu‘. Dizali su se krediti i opet će se nažalost dizati", otkrio je Kalinić i dodao ko zapravo vodi klub: "Aljoša Pavelin iz Nadzornog odbora. Mene su smijenili, ali predsjednik Ivan Bilić je samo pijun Nadzornog odbora. Njega ništa ne pitaju. Nemam čovjeku šta zamjeriti, on nije iz fudbala. On je došao srezati troškove. Elez, Lovre, Krovinović, Šarlija - sve ih je htio maknuti. Rekao je da su Livaja i Lovre najveći problemi. Trener već mjesec dana ne priča sa predsjednikom, jer mu nije doveo četiri pojačanja. Ja sam ispao žrtveno jagnje, a oni se miševi sakrili u rupu."

Ovakav nastup Nikole Kalinića u kamere i mikrofone hrvatskih medija, a zatim pred čitavu javnost i navijače Hajduka bio je dovoljan da on sakupi nove poene. Ponikao je u Hajduku i u njemu završio karijeru, pa su navijači prepoznali da je o kratkom angažmanu na mjestu sportskog direktora govorio sa mnogo emocija, nakon što je svoj posao radio najbolje što može. Ali, ubrzo je stigla i druga strana priče!

Odgovor iz kluba

Izvor: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Kalinić je "pecnuo" Nadzorni odbor, a odgovorio mu je zvanični predsjednik kluba. Na konferenciji održanoj na stadionu Poljud Ivan Bilić se obratio hrvatskim medijima. "Neću se spuštati na taj nivo i imam osjećaj da je izmanipulisan, kao i da se dogodio napad na model kluba. Neću ulaziti u puno detalja koji nisu potrebni. Dogodio se napad na model upravljanja klubom. U nizu situacija je Nikola prešao granice, ljudske i profesionalne", rekao je Bilić na samom početku.

Pojedine tačke iz Kalinićevog obraćanja Bilić je pokušao da demantuje, a čini se da je najviše vremena potrošio na prozivku da ne upravlja klubom. "Angažman i smjena Nikole Kalinića je isključivo moja odluka. Jedinu stvar koju je Nadzorni odbor trebalo odobravati su finansijski dijelovi ugovora. Nažalost, odluka o angažmanu se pokazala mojom greškom. Razlog smjene su ti da Nikola nije ispunio ciljeve. Tajming nikad nije dobar, a sad smo pronašli zamjenu za Nikolu i to je jedini razlog tajminga. Bio sam uvjeren da u njemu imamo dugoročnog sportskog direktora, postojao je plan i dodatne edukacije, kao i angažman ljudi koji je trebalo da mu pomognu. Ono što se kasnije dogodilo mislim da je rezultat velikog pritiska", istakao je Bilić, uz opasku da nema o čemu da priča sa trenerom jer se ne miješa u njegov rad.

Ovakav nastup nije u potpunosti kupio navijače i mnogi smatraju da predsjednik kluba nije uspio da demantuje sve što je nešto ranije istakao bivši napadač Hajduka i reprezentacije Hrvatske. Naravno, u mislima navijača ostale su i nedoumice oko preraspodjele odgovornsoti na samom vrhu komandnog lanca, pa većina njih zapravo i ne zna kako se to u Hajduku donose odluke, ako skauting služba bez sportskog direktora pravi listu od 150 potencijalnih trenera prvog tima?!

Šta će dalje biti sa Hajdukom?

Fudbaleri Hajduka u petak uveče (20:00) gostuju Dinamu u Zagrebu i eventualnom pobjedom mogli bi da preuzmu prvo mjesto na tabeli. Isto tako, eventualnim porazom mogli bi da odu na pet bodova zaostatka i sebe ozbiljno udalje od borbe za šampionsku titulu već sredinom septembra. Meč će biti posebno izazovan kada se ima u vidu u kakvom je stanju klub.

Zna se da na svojim pozicijama ostaju predsjednik Ivan Bilić, član nadzornog odbora Aljoša Pavelin, kao i trener Đenaro Gatuzo, dok bi sportski direktor trebalo da stigne uskoro. Možda već i u narednim danima. "Novi sportski direktor ima više od 20 godina iskustva na poziciji člana uprave za sport. Duže vrijeme tražimo osobu koja je negde vodila skauting ili akademiju te bila sportski direktor. Malo je takvih osoba. Imali smo jednog od kandidata kojeg još nagovaramo. Osoba koja bi trebalo da potpiše ugovor je kapacitet da obavlja tu funkciju. Mislim da ćemo sutra ili ovih dana potpisati ugovor", istakli su čelnici Hajduka koji će vjerovatno u klub dovesti stranca na odgovornu funkciju.

Pretpostavlja se da Đenaro Gatuzo ostaje na mjestu šefa stručnog štaba jer je ljetos potpisao dvogodišnji ugovor, ali... Navijači smatraju da ima prostora za oprez, posebno nakon što je Nikola Kalinić istakao da je finansijska situacija u klubu loša. Ukoliko Hajduk počne da kasni sa platama, nekadašnji italijanski fudbaler mogao bi da "digne sidro", dok bi Hajduku problem bio da zadrži i igrače poput Marka Livaje, Ivana Rakitića, Filipa Krovinovića ili onih mlađih u vidu Nika Sigura i Rokasa Pukštasa.

Bonus video:

Pogledajte 00:12 Piksi Hajduk ili Dinamo Izvor: Twitter/hotsportsrb Izvor: Twitter/hotsportsrb

(MONDO)