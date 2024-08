"Otiđite u Mostar da vidite kako se vodi šampion poput Zrinjskog": Bivši fudbaler "opleo" po Hajduku iz Splita!

Nekadašnji igrač splitskog Hajduka žestoko je kritikovao sve na "Poljudu" poslije ispadanja od Ružomberoka u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Tonći Kukoč, bivši igrač Hajduka nije krio ogorčenje stanjem u splitskom klubu.

"Hrvatski fudbal u Evropi je zapravo samo Dinamo, jedini klub u HNL-u s mentalitetom pobjednika u svakoj utakmici. I to je ono što Hajduku nedostaje već 20 godina. Svaki put kada je sve bilo na kocki, mi smo gubili utakmice. Juče je Hajduk trebao dati tri gola u prvom poluvremenu i riješiti sve. Trener nije kriv što igrači ne mogu pogoditi gol s dva metra", napisao je Kukoč na društvenim mrežama.

Dotakao se i upravljanja klubom, komentarišući pokušaj navijača da uđu u ložu nakon utakmice.

"Navijači koji su htjeli ući u ložu trebaju biti svjesni da Naš Hajduk vodi klub. Nije se Gatuzo sam postavio, niti je Kalinić sam sebe imenovao direktorom. Isto vrijedi i za besposličare iz nadzornog odbora. Trebali bi otići u Mostar i vidjeti kako se vodi šampion poput Zrinjskog, koji s pet puta manjim budžetom igra u grupnoj fazi Konferencijske lige, a sada su ponovo u plej-ofu."

Kukoč je takođe ukazao na činjenicu da novac nije presudan, te kritizirao rukovodstvo kluba.

"Novac nije sve u fudbalu, to je dokazano mnogo puta. Ljudi koji vode klub nemaju fudbalsku inteligenciju; 90 posto njih nikada nije igralo fudbal. Prošle godine smo imali nikad lošiji Dinamo, ali su uspjeli izbaciti Betis. A mi, koji pretendujemo na titului grupnu fazu Konferencijske lige, ne možemo zabiti gol Slovacima u dvije utakmice."

Kukoč je posebno kritikovao fokus navijača na atmosferu i broj članova, umjesto na rezultate na terenu.

"Jedan navijač kaže: ‘Jesi vidio 30.000 navijača na stadionu?‘ Pa, koga to briga? Gdje je igra, gdje su rezultati? Postalo je važnije pisati o navijanju, koliko članova imamo, nego se fokusirati na rezultate. U zadnjih 15 godina, jedino što u Hajduku funkcioniše na visokom nivou je PR služba."

Kukoč je u zaključku optužio udruženje "Naš Hajduk" za sve sportske neuspjehe kluba u proteklih deset godina.

"Za sve sportske neuspjehe Hajduka kriv je Naš Hajduk. I to je svima jasno, ali čim to neko spomene, optuže ga da mrzi Hajduk. Udruženje Naš Hajduk donijelo je navijačima sramotne poraze poput Dila Gori, Dandalk, Liberec, Gzira, Ružomberok, Tobol, Skonto, Šahtjor Karagandi... u proteklih deset godina."

"Ovo nije debakl, ovo je realno stanje kluba. Voljeti Hajduk ne daje ti automatski pravo da ga vodiš; za to trebaš znanje i inteligenciju, a mi to nemamo. Otkaz Valdasu bio je jedna od najvećih, ako ne i najveća greška uprave u posljednjih nekoliko godina. Igrali smo najbolji fudbal, a on je donio trofej u Split nakon devet godina čekanja. I nakon male krize, dobije otkaz."

Kukoč je završio svoju objavu osvrnuvši se na društvene promjene u Splitu.

"Bolest je kada ljudi pale dres Perišića. Split je bio zdrav i originalan grad sa svojim mentalitetom, ostao mi je u najljepšem sjećanju iz perioda od 1995. do 2005. godine. A onda su došla plemena iz zaleđa i nametnula svoju kulturu i mentalitet. Samo pogledajte ko vodi grad i sve će vam biti jasno," zaključio je Kukoč, koji je tokom karijere između ostalih nastupao za italijanske ekipe Breša i Livorno, bugarski CSKA iz Sofije i mađarski Honved. Takođe, igrao je i za Zrinjski jednu sezonu.

