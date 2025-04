Trener Crvene zvezde pred Panatinaikos: "Idemo u Atinu da pobijedimo"

Janis Sferopulos pričao je sa novinarima uoči meča sa Panatinaikosom.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet igra protiv Panatinaikosa poslednji meč u ligaškom dijelu sezone u Evroligi. Bori se za što bolju poziciju pred plej-in turnir i pobjeda protiv evropskog prvaka bi doprinijela mnogo u tome. Pred meč koji se igra u petak (20.15) se oglasio Janis Sferopulos.

Šef struke crveno-bijelih analizirao je naredni meč. "Posljednja utakmica u regularnom dijelu sezone, protiv šampiona Evrolige. To je tim koji već ima prednost domaćeg terena u plej-ofu i samo tri poraza kod kuće. Znamo da su kvalitetan tim, mi želimo da odigramo dobar meč na obje strane terena, da budemo konstantni tokom cijelog meča, da se borimo do kraja, to je naš cilj. Pripremićemo se i razmišljaćemo i o meču plej-ina koji nas čeka", počeo je Sferopulos.

Nije se Grku previše dopalo pitanje o odnosu broja pobjeda kod kuće i na gostovanjima. Zvezdin skor kod kuće je 9-8 i po tome je na 15. mjestu, dok je na strani na 9-7 i po tome je na četvrtoj poziciji. "Imali smo neke mečeve u Beogradu koje smo izgubili na kraju, neke koje smo izgubili u produžetku, neke koje nismo smjeli da izgubimo. Ali, to je naš život, to se desilo, imamo još jedan meč na strani i probaćemo da pobijedimo."

Potvrdio je da će Davidovac trenirati sa ekipom i da će posle toga odlučiti kojih 12 igrača putuje u Atinu. Na kraju je prokomentarisao i poraze od Reala i Efesa. "Naravno da mi to daje samopouzdanje, izgubili smo dva meča, borili smo se, pokazali smo koliko smo borbeni, to je način na koji treba da igramo i sljedeći meč i u plej-inu. Svaka utakmica je drugačija, ne možemo da poredimo mečeve. Svaki meč je drugačiji, moramo da se fokusiramo na to kako da igramo protiv kvalitetnog tima", zaključio je Sferopulos.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:57 Susret Sferopulosa i Lesora Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)