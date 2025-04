Litvanski novinari podržali "vječite": Evroliga ne nudi Zvezdi i Partizanu ništa osim učešća

Litvanski novinari su na strani Crvene zvezde i Partizana u borbi za evroligašku licencu.

Evroliga je ponudila trogodišnje licence Crvenoj zvezdi i Partizanu. Ne samo njima naravno, tu je još nekoliko klubova, ali je fokus na "vječitima". Za to će morati da plate oko 5 miliona evra što svakako nije mala svota novca. O tome su pričali i litvanski novinari koji su stali na stranu srpskih timova.

Smatraju da Evroliga mora drugačije da pristupi pregovorima sa "vječitima" i da moraju da se gledaju i zasluge koje ekipe imaju i ono što daju. O tome su pričali Donatas Urbonas, Augustas Šulijauskas, Gitis Blaževičijus, novinari specijalizovanog košarkaškog portala "BasketNews". "Srpskim timovima i još nekima je ponuđeno da uđu u Evroligu, ali da neće dobiti novac od TV prava, od marketinga, sve to je nisko, timovi koji nisu dioničari i koji će dobiti te ugovore moraće da plate određenu svotu novca da bi učestovali. Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je javno rekao da mu se ne sviđa ponuda, isto su uradili i navijači oba kluba. Partizan je naglasio da je među najgledanijim klubovima u Evroligi, da im je dvorana stalno puna, da Evroliga prodaje proizvod tako što priča o Beogradu. To je glavna informacija", počeo je Urbonas izlaganje.

Na to se nadovezao Augustas. "Ja sam bio šokiran, ne znam za vas. Evroliga ne nudi ništa osim da će da budu sigurni učesnici tri godine. Posljednjih godina ta dva tima bila su u Evroligi na ovaj ili onaj način, zadržavali su beogradske timove, jer su im potrebni gledaoci, derbi, objave na društvenim mrežama koje će postati viralne. Neće dobiti isto od bilo kog drugog tima. Evroligi su potrebna ta dva kluba, ali je ugovor jednostran. Moraš da platiš toliki novac, okej, imaš garancije na tri godine, što olakšava planiranje za sezonu. Djeluje mi da Evroliga malo previše gura. Još jedna stvar, gdje će da odu srpski timovi? Projekat NBA Evropa? Ima mnogo spekulacija o tome, ali niko nije spominjao ni srpske ni grčke klubove. Sada kada znaš da oni ostaju u Evroligi, da Evroliga to koristi za pregovore."

"Šta to srpski timovi rade pogrešno?"

Urbonas je naglasio da Evroliga na neki način tjera srpske klubove da prihvate ponude, jer se ne spominju kao potencijalni učesnici novog programa koji NBA liga pravi u Evropi. "Na strani sam srpskih navijača. Jedino ne razumijem šta su razlozi da im ne ponude mjesta sa uticajem. Jednakost kao timovima koji imaju licencu, da dobijaju novac od TV prava i slično. Šta ih spriječava da to ponude? Šta to rade pogrešno, da li zbog problema sa bezbjednosti ili šta?", upitao ga je Blaževičijus.

Donatas mu je zatim odgovorio. "Motijunas je spomenuo to, ali mislim da to nije glavna poenta. Imaju dvije, ugovor sa TV pravima nije toliko veliki da bi imao uticaj na ukupnu svotu novca. I nije veliko tržište za sponzore. Da su recimo iz Njemačke, razgovor bi bio drugačiji. Imaju 13 dioničara, zato paze šta rade, da ne prihvate previše timova. Imali su, ne bih da kažem grešku, ali sa Asvelom recimo. Bilo je priče da će sarađivati sa fudbalskim klubom Lion, ali je onda klub pao, priča da će ići u NBA projekat. Srpski timovi su se pojavili kao ekipe koje se bore za plej-of, Arene su im stalno pune. Žele konstantnost, da budu sigurni da će finansijski ostati relevantni i u budućnosti."

Jasno je da je novac glavni kamen spoticanja. "Ne radi se samo o srpskom tržištu, već i o 13 dioničara koji čine Evroligu. Nije to kao ovo je Evroliga i da je to odlučio Motijunas, pričamo o 13 dioničara. Iz njihove perspektive, oni ne žele da dijele svoj novac sa drugima. Ako prihvate druge i daju im dio novca, onda će oni da dobiju manje novca. Zašto bi to radili? Radi se o ugovorima za TV prava i tržištu. Bio bi to benefit da postoji veliki potencijal za sponzore, na primjer da je tim iz Londona. Ista pravila važe i za Albu, Hapoel, Valensiju, Dubai, kako sam čuo, traže trogodišnju licencu od oko 5 miliona evra, to je za početak pregovora. Mislim da će tu da budu pregovori i da će svota da bude manja. Dioničari Evrolige ne želi da dijele novac sa onima koji dobijaju trogodišnju licencu."

"Kako srpski klubovi mogu to da prihvate?"

Nisu srpski timovi jedini koji imaju ponude na stolu od Evrolige. "Vjeruje se da će Dubai da igra u Evroligi sljedeće sezone. Pričali smo već da su Dubai i Valensija glavni favoriti, ali će i oni morati da prođu kroz isti proces. To je kompleksno. Ostali klubovi, bar koliko sam čuo, osjećaju da su im rečene drugačije stvari u prošlosti, mislili su da će oni dobiti veći dio novca, da će platiti novac za licencu, ali da će to da bude nadoknađeno novcem koji će dobiti. Neki timovi misle da će pojedini klubovi da dobiju drugačije uslove i da izvuku drugačije dogovore."

Augustas smatra da će "vječiti" teško da prihvate trenutne uslove Evrolige. "Ne vidim zaista kako srpski klubovi mogu da prihvate tu ponudu, mislim da će da traže najbolju ponudu i da će to da urade na drugačiji način."

Za razliku od njega, Urbonas smatra da nije tako loša ponuda od strane Evrolige. "Mislim da ponuda nije toliko loša, jer imaš trogodišnju licencu, možeš da napraviš višegodišnje ugovore sa sponzorima, da garantuješ da ćeš biti u Evroligi, da će prodaja sezonskih karata da bude unaprijed, dobijaš toliko novca od toga. Postoje neki benefiti. Najveća nada srpskih klubova i ostalih je da budu u Evroligi na duži period, ne samo na godinu dana. Sada mogu da imaju sigurnu budućnost na tri godine, to nije ništa. Prirodno, Srbi imaju poentu, ako ih koriste kroz marketing, ne mogu da ih stave sa strane. Situacija je teška, nije lako pregovarati i napraviti dogovor koji će baš svima da odgovaraju. Svi imaju svoje stavove."

Na kraju je Gitis imao i savjet za crveno i crno-bijele. "Da sam na mjestu srpskih klubova, rekao bih im da oni koriste nas za društvene mreže ,viralne objave, isto bih rekao i Evroligi i NBA Evropi, mogli bi da dobiju više novca, garantovano mjesto, to je nešto što bih ja uradio. Tih 13 evroligaških klubova imaju svoju politiku i ne dočekuju raširenih ruku srpske klubove", zaključio je Blaževičijus.

