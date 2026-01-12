logo
Đoković ispratio još jednog mlađeg od sebe u penziju: Kraj za Crnogorca koji je bio treći na svijetu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Odlučio je i Miloš Raonić da se penzioniše i tako je još jedan iz "stare garde" s kojom je igrao Novak Đoković napustio sport.

Miloš Raonić završio karijeru Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Miloš Raonić odlučio je da se penzioniše na startu 2026. godine. Stasiti teniser iz Podgorice, koji je tokom karijere predstavljao Kanadu u kojoj je i odrastao, odlučio je da se povuče pošto njegovo tijelo više nije moglo da izdrži napore koje iziskuje ozbiljan sport kakav je tenis.

Tako je još jedan mlađi od Novaka Đokovića (tri godine je stariji Srbin od Raonića) odlučio da "okači reket o klin", tako što je na Tviteru objavio emotivnu poruku.

"Došlo je vrijeme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znaš da će jednog dana doći, ali se nekako nikada ne osjećaš spremnim za njega. Ovo je onoliko koliko ću ikada biti spreman. Tenis je bio moja ljubav i moja opsesija tokom većeg dijela mog života. Bio sam najsrećnija osoba što sam imao priliku da živim i ostvarim svoje snove. Svakog dana sam mogao da dolazim i da se fokusiram samo na to da budem bolji, da vidim dokle će me to odvesti, i da igram igru sa kojom sam se, pukim slučajem, upoznao sa osam godina. Nekako je to postala moja potpuna opsesija i detinjstvo, a zatim i moja profesija i život", napisao je između ostalog Raonić u dugačkoj poruci koju je objavio na mrežama.


Zahvalio se svim trenerima, navijačima, roditeljima i prijateljima na podršci tokom svih ovih godina, ističući da bez njih ne bi stigao do osam titula u karijeri i trećeg mjesta na ATP listi iz 2016. godine. Najveći uspjeh na grend slemovima bilo je finale iz 2016. godine na Vimbldonu protiv Endija Mareja, dok je na Australijan openu stizao najdalje do četvrtfinala.

Tamo ga je zaustavio Novak Đoković koji je dobio svih 12 mečeva protiv njega, pa je s razlogom Raonić uvijek isticao da je Nole "najveći od velike trojke".

