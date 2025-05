"Protiv Novaka strategija nikad nije jasna": Raonić objasnio kakve probleme zadaje Đoković

Bivši teniser Miloš Raonić otkrio je da je uspijevao da se pripremi za mečeve protiv Rafaela Nadala i Rodžera Federera, ali ne i protiv Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Večna je dilema ko je najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, Rodžer Federer ili Rafael Nadal. Naravno, statistički gledano Srbin je bez premca, ali u prilog njegovoj dominaciji svih ovih godina mogli bi da govore i komentari njegovih bivših rivala. Miloš Raonić je u podkastu "Changeover" otkrio da jedino za meč protiv Novaka Đokovića nikada nije uspio da se pripremi.

Novak Đoković je apsolutni lider sa 24 grend slem titule, Nadal ih je osvojio 22, a Federer 20. Zbog toga debata o najboljem svih vremena i dalje traje, a Miloš Raonić se potrudio da je olakša odabravši tenisera protiv kojeg je bilo najteže pripremiti se. Naravno, tu titulu ponio je Novak Đoković.

"Kada igrate protiv Rodžera, znate šta treba da uradite, malo je jasnije, ali ima mnogo trenutaka kada jednostavno nije do vas – taj čovjek može da vas učini da izgledate zaista, zaista loše. On jednostavno može da igra na nivou kojem niko drugi ne može da parira u tim trenucima. Iskustvo boravka sa njim na terenu može biti zaista neprijatno, tad samo pomislite - hajde da ovo završimo", započeo je Raonić gostujući u podkastu "Changeover".

"Sa Rafom je najteža stvar bila to što nije bitno koliko očigledno može biti da imate priliku da pobijedite u ovom meču. Prije nego što izađete na teren sa njim, znate da će to izvući sve iz vas jer će on biti tu do posljednjeg poena."

Izvor: Chris Putnam / Zuma Press / Profimedia

Kako su izgledale pripreme za meč protiv Novaka?

Nekad prvi teniser svijeta uvijek je zahtijevao posebnu pripremu, jednom prilikom je i Bogdan Obradović rekao da je Novak satkan od rečenice 'ne napravi grešku'. "Sa Novakom je bila jednostavna stvar to što, čak i gledajući druge tenisere kako često igraju protiv njega, ulaziš u razmjene, radiš sve te stvari kako treba, Novak radi tu stvar gdje igra po sredini mnogo više od svih ostalih, ali onda ti samo oduzima uglove."

Raonić tokom karijere nije ostvario nijednu pobjedu protiv Novaka Đokovića, a sastali su se 12 puta, za razliku od Srbina tri puta je pobijedio Federera i dva puta Nadala. "Izgubićeš od njega 7-6, 6-4 i bićeš u fazonu, dobro, osjećao sam se dobro, dobro sam udarao lopticu, a ono što ćeš uraditi jeste da ćeš otići da gledaš meč, pogledaćeš ga i reći ćeš, osjećao sam se kao da sam spreman, ali kada se vratiš unazad, misliš da zaista nisi imao nikakve šanse."

Koliko god se teniser pripremao za meč protiv Novaka, nije bilo posebnog šablona: "Strategija nije bila jasna kada si igrao protiv Novaka. Sa druga dva je bilo jasno šta treba da uradiš, sa Novakom je bilo kao šta treba da uradim ovog puta?"

Da li će Janik Siner i Karlos Alkaraz biti kao "velika trojka"?

Karlos Alkaraz i Janik Siner imaju velik potencijal da preuzmu mjesto "velike trojke" i dominiraju u predstojećim godinama na teniskoj sceni. Postavlja se samo pitanje da li će oni to moći i koliko dugo? Momak koji je igrao finale Vimbldona vjeruje da je pred njima svijetla budućnost.

"Ne mislim da su toliko udaljeni. Oni su korak ispred, moglo bi se reći čak i dva koraka ispred. Razlog je taj što nije toliko stvar u tome šta rade u jednom trenutku da ne možete reći da su toliko udaljeni jedan od drugog, već jednostavno – kada shvatite koliko je neko udaljen, to je zato što su to radili duže vrijeme."

"Možete proći kroz trenutke kada ne igrate najbolje što možete, ali i dalje osvajate turnire. Kao Nadal – bilo je godina kada je osvajao Rolan Garos bez izgubljenog seta, a onda postoje godine kada igra pet setova u prvom kolu i ipak pronalazi način da pobijedi Francuze te godine. To je najveća razlika. To je ono što pravi najveću razliku."