Borac m:tel poražen u Mostaru: Josip Kvesić stavio rampu i s dva gola "potopio" Banjalučane

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometaši Borca m:tel poraženi su u derbiju 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine od Zrinjskog u Mostaru.

rk borac Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Poslije dvije vezane pobjede – nad Goraždem i dobojskom Slogom u Banjaluci, crveno-plavi su u subotu gostovali u Mostaru protiv „plemića“ i doživjeli četvrti poraz u sezoni.

ZRINJSKI - BORAC 32:27 (16:15)

Apsolutni heroj pobjede "plemića" bio je kapiten i golman Zrinjskog Josip Kvesić, koji je bio nesavladiv na golu sa čak 15 uspješnih intervencija, a usput je bio i strijelac dva pogotka.

Hercegovački tim je većim dijelom prvog poluvremena imao prednost od nekoliko golova, najviše „plus pet“ (8:3).

Imali su domaći rukometaši priliku i u 22. minutu da ponovo steknu pet razlike, ali sedmerac je skinuo Nebojša Grahovac, a ni iskusni golman Banjalučana nije mogao ništa par minuta kasnije kada je Patrik Pavičić petim golom odveo Mostarce do 14:9.

Ipak, serijom 5:0, gosti iz Banjaluke su uspjeli da stignu do izjednačenja - 14:14, majstorski su pogađali Vlado Draganić, lijepom šraubom iz sedmerca, a onda i pogodak Miloša Nježića, koji je donio izjednačenje.

U samom finišu Zrinjski je stigao do gola prednosti, pa se na odmor u poluvremenu otišlo sa 16:15.

U nastavku se uglavnom igralo „gol za gol“, ali Borac nikako nije uspijevao da stekne prednost, da bi u 42. minutu domaći stigli ponovo do „plus tri“ (22:19) zahvaljujući prvenstveno lošem napadu crveno-plavih.

Griješili su gosti iz Banjaluke u napadu, a sve je u tim trenucima branio Josip Kvesić, pa je Zrinjski bez većih problema održavao razliku od tri-četiri pogotka.

Pet razlike je bilo na 10 minuta prije kraja (27:22) i reklo bi se bilo je to krajnje vrijeme da Borac proradi u napadu ako misli da stigne do bodova u Mostaru.

Napravili su gosti seriju od 3:0 (28:26) šest minuta do kraja i vratili rezultatsku neizvjesnost, koja je potrajala do minut prije kraja kada je Zrinjski pogodio za tri razlike, a tačku je stavio Josip Kvesić svojim drugim golom na meču.

Najbolji u banjalučkom taboru bili su Vlado Draganić sa sedam postignutih golova, Arsenije Bubić i Miloš Nježić postigli su po dva manje, dok je Nebojša Grahovac sakupio sedam odbrana.

Na drugoj strani prvo ime Mostaraca bio je nesumnjivo golman Josip Kvesić sa 15 odbrana uz dva postignuta gola, a najefikasniji je bio Mladen Bošković sa sedam pogodaka.

(MONDO)

Tagovi

RK Zrinjski RK Borac Rukometna liga BiH Rukomet

