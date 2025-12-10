Skupština Grada zakazana za 17. decembar: Tri sportska kolektiva ostaju bez sredstava zbog crkava i Termi Banja Luka?

Ove tačke trebalo bi da se nađu na dnevnom redu sjednice, koja je zakazana za 17. decembar.

Peta redovna sjednica Skupštine Grada Banja Luka održaće se 17. decembra sa početkom u 9.00 časova.

Prema Dnevnom redu koji je predložen od strane Gradonačelnika, među 86 tačaka je i nekoliko koje se tiču sportskih kolektiva u gradu na Vrbasu, odnosno skidanju tekućih sredstava i realokaciji za druge potrebe.

Tako se pod tačkom 40 našao Prijedlog o preraspodjeli budžetskih sredstava "sa pozicije: 415200 - Tekući grant - Rukometni klub Borac Banja Luka, na poziciju: 415200 - Kapitalni grant - Hram Bogojavljenja Gospodnjeg". Radi se, naime, o cifri od 100.000 KM.

Sličan koncept je i pod tačkom 41, gdje se vrši preraspodjela "sa pozicije: 415200 - tekući grant KKI Vrbas Banja Luka, na poziciju: 415200 - Kapitalni grant - crkva Svetog Vasilija Ostroškog (Obilićevo)". Ovdje se, kako je navedeno, radi o iznosu od 76.000 KM.

Na kraju, o preraspodjeli se govori i u tački 43, "sa pozicije: 4152 - 'Tekući grant - Fudbalski klub Borac Banja Luka, na poziciju: 5111 Izdaci za izgradnju i uređenje sadržaja oko objekta 'Terme Banja Luka'". Ovdje je riječ o najvećem iznosu, odnosno 240.000 KM.

Redakcija Monda ovim putem upućuje izvinjenje predsjedniku Skupštine, Ljubi Ninkoviću, jer smo u prvobitnoj verziji teksta naveli da je on predložio pomenuti dnevni red, a ne da je predlagač Gradonačelnik, kako je trebalo da stoji.

