Skupština Grada zakazana za 17. decembar: Tri sportska kolektiva ostaju bez sredstava zbog crkava i Termi Banja Luka?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
4

Ove tačke trebalo bi da se nađu na dnevnom redu sjednice, koja je zakazana za 17. decembar.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Peta redovna sjednica Skupštine Grada Banja Luka održaće se 17. decembra sa početkom u 9.00 časova.

Prema Dnevnom redu koji je predložen od strane Gradonačelnika, među 86 tačaka je i nekoliko koje se tiču sportskih kolektiva u gradu na Vrbasu, odnosno skidanju tekućih sredstava i realokaciji za druge potrebe.

Tako se pod tačkom 40 našao Prijedlog o preraspodjeli budžetskih sredstava "sa pozicije: 415200 - Tekući grant - Rukometni klub Borac Banja Luka, na poziciju: 415200 - Kapitalni grant - Hram Bogojavljenja Gospodnjeg". Radi se, naime, o cifri od 100.000 KM.

Izvor: Screenshot

Sličan koncept je i pod tačkom 41, gdje se vrši preraspodjela "sa pozicije: 415200 - tekući grant KKI Vrbas Banja Luka, na poziciju: 415200 - Kapitalni grant - crkva Svetog Vasilija Ostroškog (Obilićevo)". Ovdje se, kako je navedeno, radi o iznosu od 76.000 KM.

Izvor: Screenshot

Na kraju, o preraspodjeli se govori i u tački 43, "sa pozicije: 4152 - 'Tekući grant - Fudbalski klub Borac Banja Luka, na poziciju: 5111 Izdaci za izgradnju i uređenje sadržaja oko objekta 'Terme Banja Luka'". Ovdje je riječ o najvećem iznosu, odnosno 240.000 KM.

Izvor: Screenshot

Redakcija Monda ovim putem upućuje izvinjenje predsjedniku Skupštine, Ljubi Ninkoviću, jer smo u prvobitnoj verziji teksta naveli da je on predložio pomenuti dnevni red, a ne da je predlagač Gradonačelnik, kako je trebalo da stoji.  

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

FK Borac RK Borac KKI Vrbas Skupština grada Banjaluka

Komentari 4

Svi komentari

Borik

Fubalskom i treba uzeti, ali rukometnom koji je u proceu konsolidacije da ukidaš preko potrebna sredstva je sramota

Odgovornost

@Borik Ko ce odgovarati za milione koje su ukrali

Ostadose samo bemice

@Borik Ostade Umicevic bez para iz rk borac i kki vrbas

BL

Ispravno

Donekle

@BL Ispravno bi bilo traziti odgovornost od ljudi koji vode ove sportske klubove

