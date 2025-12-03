Ništa od sjednice: Skupštinska većina se nije odazvala na Stanivukovićev poziv

Sjednica Skupštine grada Banjaluka neće biti održana danas, jer se na poziv gradonačelnika nisu odazvali odbornici SNSD-a i koalicije okupljene oko njih.

Izvor: Grad Banjaluka

Stanivuković se zahvalio onim koji su došli i rekao da je porazno da SNSD radi iz stranačkih prostorija, a ne iz Gradske uprave. Podsjetio je da je Nacrt budžeta Grada dostavljen prije mjesec dana, a da predsjednik Skupštine Ljubo Ninković ne želi sazvati sjednicu na kojoj bi se o tome i raspravljalo.

"Ne znam kako to može da bude normalno da imamo odbornike i rukovodstvo Skupštine Grada koji neće da rade. Republika Srpska i srpski narod mogu da napreduju jedino kada se otarasimo neradnika u svim institucijama. Je li moguće da nemamo redovne sjednice? Pitam predsjedništvo SNSD-a zar je moguće da nema sjednica Skupštine Grada. Kakav je to zaključak sa jučerašnjeg predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a da sjednica bude jednom mjesečno. Jeste li onda time priznali da pet godina ne radite i da blokirate grad, pa da sad kao šestu godinu počinjete da radite. Dozlogrdio nam je taj nerad i ovo danas nije performans, nego naše radno mjesto. Pokazali smo odgovornost i 11 odbornika je došlo i trebali su i drugi da dođu da radimo, ali nisu htjeli", kazao je gradonačelnik.

Posljednja redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka održana je u junu 2025. godine.

Ponovo je pozvao skupštinsku većinu da zakažu sjednicu, podsjetivši ih da je Gradski odbor SNSD-a donio odluku da se sjednice održavaju jednom mjesečno.

"Uslovi za rad rukovodstvu Skupštine su obezbijeđeni i pitanje je kada će da zakaže sjednicu", zaključio je gardonačelnik.

Podsjećamo, Stanivuković je prije dva dana skupio potpise 11 odbornika i zakazao sjednicu Skupštine za danas u 10 časova, optuživši predsjednika Ljubu Ninkovića za nerad.

Sinoć su iz Gradskog odbora SNSD-a rekli kako Stanivuković blokira rad Skupštine i njenog predsjednika jer mu je gradonačelnik "zapečatio" kancelariju.

"Zatvorene su kancelarije predsjednika Skupštine koji nema pristup pečatu i ne može da obavlja svoju dužnost. Očekujemo od gradonačelnika da stvori uslove za rad predsjednika Skupštine i da se zakaže sjednica. Zaključak je da se jednom mjesečno održava sjednica Skupštine grada", rekao je Maričić sinoć nakon sjednice Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

Međutim, jutros se niko od odbornika skupštinske većine pojavio.

(Mondo)