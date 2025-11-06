logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predložen budžet Grada Banjaluka za 2026. godinu, iznosi 268,5 miliona KM

Predložen budžet Grada Banjaluka za 2026. godinu, iznosi 268,5 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić
0

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac najavila je da je pripremljen Nacrt budžeta Grada Banjaluka za 2026. godinu u iznosu od 268.547.100 KM.

Nacrt budžeta za 2026. godinu Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Prema njenim riječima, budžet je prije svega razvojni i omogućiće nastavak realizacije pozitivnih politika koje su uvedene u prethodnom periodu, na zadovoljstvo svih građana.

Savić Banjac je pozvala odbornike da podrže Nacrt budžeta kako bi Banjaluka nastavila putem rasta, stabilnosti i napretka. Istakla je da budžet obuhvata niz razvojnih projekata, podršku pronatalitetnim politikama, ulaganje u obrazovanje i infrastrukturu, te očuvanje mjera koje olakšavaju kućne budžete građana.

„Baš kao i prethodnih godina, i naredne godine nastavićemo putem izgradnje, razvoja i uspona. Banjaluka ostaje grad koji napreduje“, poručila je Savić Banjac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka budžet Grad Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ