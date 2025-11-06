Predložen budžet Grada Banjaluka za 2026. godinu, iznosi 268,5 miliona KM

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac najavila je da je pripremljen Nacrt budžeta Grada Banjaluka za 2026. godinu u iznosu od 268.547.100 KM.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Prema njenim riječima, budžet je prije svega razvojni i omogućiće nastavak realizacije pozitivnih politika koje su uvedene u prethodnom periodu, na zadovoljstvo svih građana.

Savić Banjac je pozvala odbornike da podrže Nacrt budžeta kako bi Banjaluka nastavila putem rasta, stabilnosti i napretka. Istakla je da budžet obuhvata niz razvojnih projekata, podršku pronatalitetnim politikama, ulaganje u obrazovanje i infrastrukturu, te očuvanje mjera koje olakšavaju kućne budžete građana.

„Baš kao i prethodnih godina, i naredne godine nastavićemo putem izgradnje, razvoja i uspona. Banjaluka ostaje grad koji napreduje“, poručila je Savić Banjac.