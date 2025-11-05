U Banskom dvoru održana komemoracija Mladenu Žižoviću

Danas je u Banjaluci održana komemoracija Mladenu Žižoviću, bivšem treneru Borca koji je tragično preminuo tokom utakmice u ponedjeljak.

U banjalučkom Banskom dvoru održana je komemoracija u čast Mladena Žižovića, koji je tragično preminuo tokom utakmice u ponedjeljak.

Treneru Radničkog iz Kragujevca je pozlilo pored klupe tokom utakmice njegovog kluba na gostovanju kod Mladosti u Lučanima, a i pored brze intervencije ljekara on je preminuo.

Na današnjoj komemoraciji prisustvovao je veliki broj sportskih radnika, saigrača, prijatelja, politički vrh Republike Srpske i Banjaluke, ali i članovi porodice.

Nakon minute ćutanja, prvi se na komemoraciji prisutnima obratio predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović.

„Nažalost desila se ta velika tragedija prije dva dana. Čuli smo se prije utakmice telefonom, zezali na tvoj i moj račun kako smo po običaju to radili i ranije. Uvijek ćeš ostati u mom sjećanju, kao veliki radnik, čovjek i gospodi. Što se tiče tvoje igračke karijere imao si veliki kvalitet, a povreda je spriječila možda i još veću karijeru, ali ipak si stigao do reprezentacije i ostavio dubok trag kao igrač Borca iz Banjaluke. Imao sam čast da te upoznam i kao trenera, gdje smo zajedno slavili istorijski uspjeh u Evropi. Donio si nam veliku radost, ali nažalost prerano si otišao. Uvijek ćeš ostati u našim srcima, hvala ti za sve i drago mi je što sam imao čast da te upoznam“, poručio je Misimović kroz suze.

Komemoracija Mladenu Žižoviću u Banskom dvoru.

Suze nije mogao ni sakriti kapiten Borca Srđan Grahovac.

„Prije godinu dana proživljavali smo najljepše fudbalske snove.Još uvijek ne možemo da vjerujemo da te nema i da povjerujemo da te nećemo više gledati pored terena i slušati tvoj igračke i životne savjete. Bio si čovjek fudbala i igrač vica. Uvijek ću se sjećati tvog smisla za humor. Škola koju smo mi dobili od vas starijih igrača se ne može platiti novcem. Cijeli Balkan tuguje zbog tvog preranog odlaska. Pamtićemo sve one dane koje smo proveli zajedno. Neke stvari ću ostaviti samo za sebe da me sjećaju na tebe...Žile, šefe naš Borčeva porodica te nikad neće zaboraviti. Neka ti je vječna slava i hvala“, rekao je između ostalog Grahovac koji se prisjetio kako je bilo dijeliti i svlačionicu sa Žižovićem.

Prisutnima se obratio i predsjednik FS BiH i FS RS Vico Zeljković.

„Okupili smo se da odamo počast čovjeku koji je svojom mirnoćom, znanjem i posvenošću ostavio dubog trag u našem sportu, našem dragom Mladenu. Njegov odlazak ostavio je prazninu koju je teško riječima opisati, ali i naslijeđe na koje možemo biti posnosni. Kao igrač davao je sve od sebe, kao trener prenosio je vjeru, mir i snagu na sve. Bio je primjer kako se poštuje igra, klub i čovjek. Njegov primjer ostaće zapisan za sva vremena. Uspjeh Borca dolazi iz rada, skromnosti, zajedništva i onoga što je on nosio u sebi svakog dana. Meni Mladen nije bio samo kolega, nego prijatelj, čovjek kojem si mogao vjerovati, čovjek koji je svojim primjerom znao pokazati kako se ostaje čovjek i u pobjedi i u porazu“, rekao je Vico Zeljković.

Darko Žižović

U ime porodice prisutnima se obratio Darko Žižović, Mladenov brat. On se kroz suze zahvalio svim prisutnima.

„On je dokazao da se poštenim i predanim radom može napraviti nešto u životu. Otišao je sa 18 godina s jednim koferom u ruci iz Rogatice. Nismo bili dobrog imovinskog stanja, neka prosječna porodica. Otišao je u Bijeljinu, Ugljevik, a onda i Mostar. Gdje god je bio, ostavio je neizbrisiv trag. U Radniku, kod ljudi u Zrinjskom. Znao je sa ljudima. Na kraju je došao u svoju Banjaluku. Moram reći svoju jer svaki put je isticao da mu je to bila druga kuća. Imao je takvu emociju prema klubu da je znao da me zove sa slavlja, samo kako bi i ja to vidio i osjetio“, rekao je Darko.

Sahrana Mladena Žižovića je sutra (6. novembar) na Gradskom groblju u Bijeljini.