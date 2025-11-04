I UEFA se oprostila od Žižovića: Ostavio je nasljeđe i kao igrač i kao trener!

Povodom smrti Mladena Žižovića oglasila se i Evropska kuća fudbala.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Pr

Mladen Žižović preminuo je u ponedjeljak u Lučanima nakon što mu je pozlilo pored terena na utakmici Radničkog i Mladosti. On je hitno prebačen u bolnicu, ali je do kraja poluvremena stigla je užasna vijest da je Žižović preminuo zbog čega je (tek tada) meč prekinut.

Smrt Mladena Žižovića koji je najveće uspjehe ostvario sa banjalučkim Borcem kojeg je prošle sezone doveo do osmine finala UEFA Konferencijske lige šokirala je i potresla kompletnu fudbalsku javnost u BIH i regionu, a vijest o ovoj tragediji objavili su i brojni ugledni svjetski sportski mediji.

Povodom Žižovićeve smrti oglasila se i Evropska fudbalska federacija (UEFA) i oprostila se od proslavljenog fudbalera i trenera.

"U ime evropske fudbalske zajednice upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama trenera Radničkog Mladena Žižovića. Bh. trener umro je juče, ostavivši iza sebe nasljeđe i kao igrač i kao trener", stoji u oproštajnoj poruci UEFA.

On behalf of the European football community, we extend our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues of@RFK1923head coach Mladen Žižović.



The Bosnian manager passed away yesterday at the age of 44, leaving behind a legacy as a player and manager. — UEFA (@UEFA)November 4, 2025

Od Žižovića se u međuvremenu opraštaju praktično svi iz svijeta fudbala, a sve utakmice Kupa RS (srijeda) i Prve i Druge lige RS počeće minutom ćutanja.

Banjalučki Borac je dan nakon smrti u Trofejnoj Sali na Gradskom stadionu otvorio knjigu žalosti, u koju su se upisali članovi klupskog rukovodstva, treneri i svi prvotimci, a klub je odlučio i da povuče iz upotrebe dres sa brojem 8 koji je Žižović nosio kada je igrao za crveno-plave.

Komemoracija Mladenu Žižoviću biće održana u srijedu u 10 časova u Banskom dvoru u Banjaluci, a a sahrana je u četvrtak u 13.00 časova na Gradskom groblju u Bijeljini.