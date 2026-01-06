logo
Strahinja Eraković: "Da Srbija igra 100 puta protiv Albanije, uvijek bi pobijedila"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Srpski reprezentativac Strahinja Eraković vjeruje da bi Srbija pobijedila Albaniju u narednih 100 međusobnih utakmica.

Strahinja erakovic 100 puta bismo pobijedili albaniju Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije neće igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine jer je kvalifikacije završila na trećem mjestu, a šansu da se plasira na turnir imaće Albanija. Nakon što su Albanci slavili u Leskovcu (1:0) obezbijedili su drugo mjesto i plasman u baraž - za koji Strahinja Eraković vjeruje da neće proći.

Defanzivac Zenita i reprezentativac Srbije nije igrao utakmicu protiv Albanije u Leskovcu već je taj susret odgledao sa klupe, ali o njemu ima zanimljiv zaključak. Kada bi Srbija i Albanija igrale 100 utakmica, srpski nacionalni tim bi pobijedio svaki od tih mečeva, kaže Eraković.

"Znam da ima sedam miliona ljudi koji misle da znaju bolje, ja konkretno nisam igrao tu utakmicu, bio sam na klupi, ali najžalije je bilo nama u svlačionici kada smo vidjeli radovanje albanskih igrača. Da igramo još sto utakmica, pobijedili bismo ih sto puta! Hajde ono u Tirani, bio je pun stadion, mnogo naboja, velika mržnja sa njihove strane, kad su nam jurili autobus, nije svejedno kad izađeš pred njih. Na tim krilima odigrali su dosta bolje nego u Leskovcu, ali mislim da neće ni proći baraž, kao što mislim da bismo mi prošli. Veliki je pritisak u glavi, reći će ljudi ti si plaćen za to, istina, mi smo krivi, desila se loša utakmica kad je najmanje smjela da se desi, ali nadam se biće novih prilika", rekao je reprezentativac Srbije Strahinja Eraković u emisiji "Teme do Arene" na televiziji "Arena sport".

Bivši fudbaler Crvene zvezde pozitivno je govorio o atmosferi u nacionalnom timu i kod selektora Dragana Stojkovića i kod Veljka Paunovića, a istakao je i da javnost kao najodgovornije uzima baš one koji se nakon utakmice pojave na konferencijama i tamo moraju da preuzmu krivicu za loš rezultat.

"Atmosferu prave igrači, selektor je tu da pomogne. Reprezentacija ima odlične momke, ljude, bila je dobra atmosfera kod oba selektora, i prethodnog Stojkovića i sada Paunovića. Mi igramo, ali na pres konferenciju poslije utakmice ide trener. Nekako je ubičajeno da njih javnost označi kao najodgovornije, većina trenera I sama preuzme odgovornost. U svakom slučaju, nije lako bilo ni nama, ni selektoru", zaključio je Eraković, koji bi ove zime mogao da promijeni sredinu i napusti Zenit iz Sankt Peterburga.

Tokom dosadašnje karijere Strahinja Eraković je odigrao 18 mečeva za seniorsku reprezentaciju Srbije i postigao je jedan gol, a bio je dio tima na Svjetskom prvenstvu u Kataru kada nije dobio priliku da nastupi. Tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine odigrao je četiri meča, po 90 minuta protiv svakog od četiri rivala u grupi.

Bonus video:

Pogledajte

00:45
Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

Strahinja Eraković Srbija

