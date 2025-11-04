Sandi Ogrinec neutješan zbog Mladena Žižovića: Vratio me u život, biću mu vječno zahvalan

Sandi Ogrinec bio je jedan od igrača Borca na kojeg je najviše uticao Mladen Žižović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Mladen Žižović imao je mnogo prijatelja i poštovalaca. Reakcije na njegovu iznenadnu smrt na fudbalskom terenu pljušte. Oglasili su se mnogi u regionu, među kojima i Sandi Ogrinec, fudbaler Borca, koji je pod Žižovićevim vođstvom prošle sezone stigao do osmine finala Konferencijske lige.

"Zaista ne mogu pronaći riječi ...", počeo je razgovor bivši mladi slovenački reprezentativac, koji je i dalje član banjalučkog kluba. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica, postigao devet golova i upisao četiri asistencije.

"U šoku sam. Već nekoliko sati pokušavam se pomiriti s viješću da ga nema. Mladen je bio sjajan čovjek, bio je trener od kojeg sam najviše naučio i zbog kojeg sam počeo drugačije gledati na fudbal. On je zaslužan za to što sam prošle sezone doživio najbolje trenutke svoje karijere, a vjerojatno sam i igrao najbolji fudbal u karijeri. Od prvog dana kada smo se upoznali, primio me je i vjerovao u mene do posljednjeg. Biću mu vječno zahvalan", naglasio je Ogrinec za "Nogomaniju".

Vrhunac njihove saradnje bila je prva utakmica protiv ljubljanske Olimpije, koju je odlučio Ogrinec.

"Kad bih morao izdvojiti neki vrhunac, to bi bio ovaj! Bez sumnje! Prava je šteta što se dogodilo. Čovjek koji me vratio na fudbalsku kartu i koji je učinio mnogo dobra za fudbal je preminuo. Moje iskreno saučešće njegovim najmilijima", rekao je Ogrinec.

Žižović je preminuo juče na stadionu u Lučanima, gdje je vodio ekipu Radničkog iz Kragujevca na meču Superlige Srbije protiv domaće Mladosti.

Trenersku karijeru započeo 2017. godine kada je preuzeo Radnik iz Bijeljine, da bi potom vodio Zrinjski iz Mostara. Bio je trener Slobode iz Tuzle, Al Kukuda, Škupija, da bi uslijedio angažman u Borcu iz Banjaluke sa kojim je ostvario veliki uspjeh u Evropi.

Uspio je da sa Banjalučanima dođe do osmine finala Lige konferencija gdje su elimisani od Rapid iz Beča. Radnički je preuzeo prije desetak dana.

