"Bitniji su životi, je*em ti fudbal": Oglasio se Nenad Lalatović nakon smrti Mladena Žižovića

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović se oprostio od Mladena Žižovića.

Izvor: Youtube/printscreen/MYTV Kanal

Mladen Žižović preminuo je tokom utakmice Mladosti i Radničkog, kada je ulogu domaćina imao Nenad Lalatović i njegov tim iz Lučana. Srpski trener je poslije velike tragedije smogao snage da se oprosti od kolege.

"Fudbal nije u prvom planu bio, ljudski život je najbitniji.Samo sam čuo kako je nešto palo, puklo, pritrčao sam, borio se za život, neke čudne zvukove je ispuštao, imao je problema ranije sa srcem koliko sam čuo. Veliki šok, tragedija, za porodicu, nikada nisam bio u ovakvoj situaciji, lažem, jesam, kada je umro Vladimir Dimitrijević."

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

"Bio sam u šoku i sad sam se naježio, pamtim ga iz Republike Srpske, viđao sam ga tamo par puta. Čuo sam pad, sklupčao se nažalost, nije uspio, odvratna situacija… Izjavljujem saučešće porodici" rekao je Lalatović za Telegraf.

Nastavio je Lalatović u istom tonu i opisao nekoliko minuta neizvesnosti, kada je fudbal bio najmanje važan.

"Mi smo vidjeli utakmica je išla, samo sam pitao je l' dobro, ne zanima te fudbal, da li će da se igra danas, sutra, za dva mjeseca - izgubili smo čovjeka, izgubio je život. Ljudi, najbitnije je zdravlje, samo se nerviramo i stresiramo, dajte da se čuvamo. Ponavljam, bilo je baš onako potresno, gledao sam to i lijevim okom sam vidio kako pada, odmah sam znao… Imao je problema sa srcem. Veliki gubitak, za fudbal, porodicu, djecu, bitniji su životi, je*em ti fudbal", rekao je Nenad Lalatović nakon smrti Mladena Žižovića.

