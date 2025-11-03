logo
"Bitniji su životi, je*em ti fudbal": Oglasio se Nenad Lalatović nakon smrti Mladena Žižovića

"Bitniji su životi, je*em ti fudbal": Oglasio se Nenad Lalatović nakon smrti Mladena Žižovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović se oprostio od Mladena Žižovića.

Nenad Lalatović nakon smrti Mladena Žižovića Izvor: Youtube/printscreen/MYTV Kanal

Mladen Žižović preminuo je tokom utakmice Mladosti i Radničkog, kada je ulogu domaćina imao Nenad Lalatović i njegov tim iz Lučana. Srpski trener je poslije velike tragedije smogao snage da se oprosti od kolege.

"Fudbal nije u prvom planu bio, ljudski život je najbitniji.Samo sam čuo kako je nešto palo, puklo, pritrčao sam, borio se za život, neke čudne zvukove je ispuštao, imao je problema ranije sa srcem koliko sam čuo. Veliki šok, tragedija, za porodicu, nikada nisam bio u ovakvoj situaciji, lažem, jesam, kada je umro Vladimir Dimitrijević."

"Bio sam u šoku i sad sam se naježio, pamtim ga iz Republike Srpske, viđao sam ga tamo par puta. Čuo sam pad, sklupčao se nažalost, nije uspio, odvratna situacija… Izjavljujem saučešće porodici" rekao je Lalatović za Telegraf.

Nastavio je Lalatović u istom tonu i opisao nekoliko minuta neizvesnosti, kada je fudbal bio najmanje važan.

"Mi smo vidjeli utakmica je išla, samo sam pitao je l' dobro, ne zanima te fudbal, da li će da se igra danas, sutra, za dva mjeseca - izgubili smo čovjeka, izgubio je život. Ljudi, najbitnije je zdravlje, samo se nerviramo i stresiramo, dajte da se čuvamo. Ponavljam, bilo je baš onako potresno, gledao sam to i lijevim okom sam vidio kako pada, odmah sam znao… Imao je problema sa srcem. Veliki gubitak, za fudbal, porodicu, djecu, bitniji su životi, je*em ti fudbal", rekao je Nenad Lalatović nakon smrti Mladena Žižovića.

Tagovi

Nenad Lalatović Mladen Žižović treneri FK Radnički 1923 Kragujevac FK Mladost Lučani

