"Bio je primjer profesionalizma, poštenja i dostojanstva": Oglasio se Vico Zeljković nakon smrti Mladena Žižovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Prvi čovjek bh. fudbala oglasio se nakon tragedije u Lučanima.

IMG_0619.JPG Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Trener Radničkog 1923 iz Kragujevca Mladen Žižović preminuo je večeras u 45. godini.

Žižoviću je pozlilo sredinom prvog poluvremena utakmice sa Mladosti u Lučanima, a preminuo je na putu do bolnice uprkos pravovremenoj reakciji hitne pomoći.

Brojni klubovi, među kojima je i Borac sa kojim je ostvario istorijski uspjeh plasmanom u osminu finala Konferencijske lige, već su se oprostili od Žižovića, a na društvenim mrežama se oglasio i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković.

"Sa dubokom tugom primio sam vijest o iznenadnoj smrti Mladena Žižovića.

Otišao je veliki čovjek, trener i prijatelj — čovjek koji je svojim radom, karakterom i ljubavlju prema fudbalu zadužio sve nas.

Mladen je bio primjer profesionalizma, poštenja i dostojanstva, a njegovo ime ostaće upisano među one koji su fudbal živjeli srcem.

U ime Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Fudbalskog saveza Republike Srpske i u svoje lično ime, izražavam iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim klubovima u kojima je ostavio neizbrisiv trag.

Njegov duh i djelo ostaće vječno među nama", napisao je prvi čovjek bh. fudbala.

