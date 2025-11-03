Emotivan oproštaj Radničkog od Mladena Žižovića

Radnički iz Kragujevca se oglasio poslije smrti Mladena Žižovića.

Poslije tragične smrti trenera Radničkog iz Kragujevca Mladena Žižovića oglasio se njegov klub. Tragično preminuli 44-godišnji stručnjak preuzeo je tim od Aleksandra Lukovića prije desetak dana, a preminuo je nakon što mu je pozlilo na meču sa Mladosti iz Lučana.

"Sa najdubljom tugom obavještavamo javnost, navijače i sportske prijatelje da je naš šef stručnog štaba, Mladen Žižović, preminuo tokom večerašnje utakmice između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima.

Naš klub izgubio je ne samo velikog stručnjaka, već prije svega dobrog čovjeka, prijatelja i sportskog radnika koji je svojim znanjem, energijom i plemenitošću ostavio dubok trag u srcima svih koji su ga poznavali. Fudbalski klub Radnički 1923 upućuje najiskrenije izraze saučešća njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su delili ljubav prema fudbalu sa njim. Počivaj u miru, Mladene", navodi se u obraćanju Radničkog.

Mladen Žižović je imao odličnu igračku karijeru u kojoj je nastupao za najbolje klubove u Bosni i Hercegovini. Kao trener najveći uspeh napravio je sa Borcem iz Banjaluke u Ligi konferencija prošle sezone, stigavši do osmine finala.

