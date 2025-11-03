logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Emotivan oproštaj Radničkog od Mladena Žižovića

Emotivan oproštaj Radničkog od Mladena Žižovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Radnički iz Kragujevca se oglasio poslije smrti Mladena Žižovića.

FK Radnički Kragujevac o smrti Mladena Žižovića Izvor: Youtube/printscreen/MYTV Kanal

Poslije tragične smrti trenera Radničkog iz Kragujevca Mladena Žižovića oglasio se njegov klub. Tragično preminuli 44-godišnji stručnjak preuzeo je tim od Aleksandra Lukovića prije desetak dana, a preminuo je nakon što mu je pozlilo na meču sa Mladosti iz Lučana.

"Sa najdubljom tugom obavještavamo javnost, navijače i sportske prijatelje da je naš šef stručnog štaba, Mladen Žižović, preminuo tokom večerašnje utakmice između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima.

Naš klub izgubio je ne samo velikog stručnjaka, već prije svega dobrog čovjeka, prijatelja i sportskog radnika koji je svojim znanjem, energijom i plemenitošću ostavio dubok trag u srcima svih koji su ga poznavali. Fudbalski klub Radnički 1923 upućuje najiskrenije izraze saučešća njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su delili ljubav prema fudbalu sa njim. Počivaj u miru, Mladene", navodi se u obraćanju Radničkog.

Mladen Žižović je imao odličnu igračku karijeru u kojoj je nastupao za najbolje klubove u Bosni i Hercegovini. Kao trener najveći uspeh napravio je sa Borcem iz Banjaluke u Ligi konferencija prošle sezone, stigavši do osmine finala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnički 1923 Kragujevac Superliga Srbije treneri Mladen Žižović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC