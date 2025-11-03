logo
"Sinoć smo pričali, danas ga više nema": Feđa Dudić smogao snage da se oprosti od Mladena Žižovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Feđa Dudić se oprostio od Mladena Žižovića.

Feđa Dudić o smrti Mladena Žižovića Izvor: MN PRESS, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladen Žižović na klupu Radničkog iz Kragujevca stigao je nakon Feđe Dudića, koji je bio zadužen za angažman prerano preminulog fudbalskog trenera. Vrlo brzo nakon vesti o tragediji oglasio se i Dudić, koji, kako i sam kaže, ne može opisati tugu koju oseća.

"Nisam, vjeruj mi, sposoban ništa da ti kažem, toliko me je sve ovo potreslo. Posljednji put sam se ovako isplakao kada je umro Omer, otac moje supruge, i sada ponovo", rekao je Dudić za Klix.ba i dodao:

"Odmah sam pozvao Ivana, Igora i Slavka, bio sam direktno na vezi s njima. Igor mi je ispred bolnice javio da je Mladen preminuo. Ne mogu ti opisati tugu koju sam u tom trenutku osjetio. Sinoć smo pričali pred utakmicu, a danas ga, nažalost, više nema."

Tagovi

Feđa Dudić Mladen Žižović treneri

