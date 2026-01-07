Nikola Jokić ga uči košarci, a on gleda poslove na LinkedInu

Spenser Džouns jedan je od heroja nevjerovatne pobjede Denvera protiv Filadelfije. Atipičan je košarkaš, bivši student Stenforda i jedinstven po tome kako prati vijesti iz biznisa.

Dugo će se pamtiti pobjeda Denver Nagetsa protiv Filadelfije ostvarena na Badnje jutro po julijanskom kalendaru. Bez Nikole Jokića i bez još šestorice igrača, uključujući čitavu startnu postavu, ekipa Dejvida Adelmana potpuno je šokirala favorizovane Sikserse. I to u gostima!

Konačan rezultat bio je 125:124 za Nagetse, koji su "slomili" favorita u produžetku i to bez Nikole Jokića, Džamala Mareja, Kamerona Džonsona, Kristijana Brauna, Arona Gordona, Tima Hardaveja Džuniora i Jonasa Valančunasa.

Bek Denvera Džejlen Piket (26) odigrao je meč karijere jer je ubacio 29 poena, uz sedam pogođenih trojki iz 11 pokušaja, Zik Nadži (24) ubacio je sa klupe 21, Pejton Votson (23) je kao starter dodao 24 uz sedam skokova, šest asistencija...

Sa samo devetoricom u sastavu, Nagetsi su imali snagu da u četvrtoj četvrtini kreiraju seriju 14:0. Ruki domaćih Vi-Džej Edžkomb (20) je donio Filadelfiji posljednje vođstvo zakucavanjem, poslije čega je uslijedio Braunov pobednički potez - koš koji je priznat jer je lopta dirana u silaznoj putanji.

A šta tek reći za rezervistu Spensera Džounsa (24 god, 21 cm), koji je proveo 43 minuta na terenu (najviše uz Votsonova 44 i Piketova 42 minuta) i sa krilne pozicije vodio ogromne borbe protiv visokih igrača Siksersa.

Na društvenoj mreži "LinkedIn", na kojoj se redovno oglašava, objavio je inspirativnu poruku i priznao koliko mu je ovaj uspjeh bio važan.

"Neke utakmice ćete zapamtiti do kraja života. Na papiru, ova nije imala smisla"

"Nedostajala su nam sedmorica igrača. Nijedan starter nije moigao da igra. Igrali smo u sastavu sa igračima koji su skoro svi započeli karijere u Razvojnoj Dži ligi. Gostovali smo jednom od najboljih timova Istočne konferencije, sa više NBA zvijezda"

"Sve u vezi sa utakmicom činilo se nemogućim, uključujući i moji defanzivni dueli protiv centra koji je težak skoro 140 kilograma"

"Ipak, ovakve večeri te podsjete od čega si timovi zaista sazdani. Trud ih nosi. Vjera ih ujedinjuje. I kada se svi posvete istom cilju, tada logika prestaje da bude bitna"

"Jedna od najnevjerovatnijih pobjeda u kojima sam učestvovao. I ostvarili smo je u produžetku. Volim ovaj tim!"

Zašto piše na LinkedInu?

Rijetkost je da košarkaši koriste društvenu mrežu za traženje i nuđenje poslova, kao i za povezivanje sa kolegama, regruterima i firmama. Zašto je to potrebno profesionalnim NBA košarkašima?

"Pristojan je broj igrača koji koriste tu društvenu mrežu, znam da Kevin Durent ima", rekao je on u jednom podkastu. "Međutim, oni imaju ljude koji pišu za njih. Ne znam nijednog NBA igrača koji koristi LinkedIn kao ja", rekao je bivši student Stenforda.

"Trudim se da objavljujem dva puta sedmično. Ne koristim druge društvene mreže, samo LinkedIn. Počeo sam to da radim samo zbog jednog razloga - jer sam želio da zadržim svoje veze nakon odlaska sa Stenforda. Umjesto da svakome ponaosob pišem poruke, mislio sam da je to najbolji način. Razmatrao sam kako da zadržim odnos sa profesionalcima iz biznisa, koji su već na toj platformi, pa je to jednostavan način da ostaneš prisutan", objasnio je Spenser Džouns u podkastu "Oldmanandthree".

Ko je Spenser Džouns i koliko je zaradio u NBA?

Mladi krilni košarkaš proveo je pet godina studirajući na koledžu Stenford, od 2019. do 2024, poslije čega nije bio odabran na NBA draftu. U leto 2024. pridružio se Portlandu, a poslije kratke epizode u Blejzersima potpisao je "dvosmerni" ugovor sa Denver Nagetsima, koji mu je omogućio da povremeno igra sa prvim timom, dok bi veći dio vremena provodio u razvojnoj ekipi, Grand Rapidsu.

Isti ugovor potpisao je sa Nagetsima i za sezonu 2025/26 i u istom statusu je dočekao i ovu zimu, u kojoj je Denver osakaćen povredama. Njegovi zadaci su uglavnom bili da postavlja blokove, da "širi" igru i da se kreće bez lopte. Ipak, u decembru je postigao 28 poena protiv Dalasa i već je sabrao 20 nastupa za Nagetse.

Spenser Džouns prema ugovoru za ovu sezonu zaradiće 636.434 dolara.

Nikola Jokić ga trenira u toku mečeva

Jedan od viralnih klipova sa utakmica Denvera ove sezone bio je onaj sa kraja decembra, na kojem se vidi da Jokić pokazuje Spenseru Džounsu gdje i kako da stoji. I kada Amerikanac ne shvati iz prve šta Srbin hoće, Jokić ima strpljenje da mu objasni još jednom i da mu "nacrta" šta je zamislio.

