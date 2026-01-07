logo
"Snažan sam i brz, napadam prostor": Dejan Stanković dočekao prvo pojačanje u Zvezdi

"Snažan sam i brz, napadam prostor": Dejan Stanković dočekao prvo pojačanje u Zvezdi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Džej Enem se pridružio saigračima na pripremama u Antaliji.

Džej Enem stigao na pripreme Zvezde u Antaliju Izvor: YouTube/Zvezda TV

Novi napadač Crvene zvezde Džej Enem pridružio se ekipi Dejana Stankovića na pripremama u Antaliji. Došao je iz OFK Beograda, ima 22 godine i stigao je na pozajmicu do kraja sezone, uz pravo otkupa.

"Srećan sam jer sam ovdje, veliki je klub i osećam se dobro. Imao sam dva leta danas, pa sam malo umoran i zato sam odradio lagano trčanje. Drago mi je što sam upoznao trenera i saigrače, osjećam se dobro", rekao je on za klupsku televiziju.

Enem je ponikao u omladinskim školama AZ Alkmara, Ajaksa i u Veneciji, a igrao je i za VIS Pezaro, Veneciju, Etnikos, ALS Omoniju i OFK Beograd, u kojem je ove sezone postigao 10 golova u 17 utakmica.

"Snažan sam napadač, brz, napadam prostor, takođe samo tehnički obučen i volim da dajem golove. To mi je cilj ove sezone, da postižem golove i da pobjeđujemo", opisao je on sebe.

On je prvo pojačanje Zvezde u drugom mandatu Dejana Stankovića, zvanično započetom 22. decembra. Crveno-bijeli bi mogli da vide Enema u akciji prvi put u subotu, 10. januara, kada će Stankovićev tim odigrati drugu pripremnu utakmicu u Turskoj, protiv Araua. 

