Novi odlazak sa Koševa: Butić se vraća u Italiju!

Karlo Butić ima novi klub, sa Koševa će u italijansku Seriju C.

Karlo Butić prešao iz Sarajeva u Kasertanu Izvor: FK Sarajevo

Nakon slanja trojice igrača na pozajmice u klubove u Crnoj Gori, BIH i Srbiji novi odlazak sa Koševa.

Fudbalski klub Sarajevo napustio je napadač Karlo Butić, koji će ubuduće nositi dres italijanske Kasertane, člana Serije C.

Odlazak napadača koji je na Koševu proveo devet mjeseci potvrdio je i bh. premijerligaš.

"FK Sarajevo realizovao je transfer Karla Butića, koji će u nastavku karijere nositi dres italijanske Kasertane.

Butić je u FK Sarajevo stigao iz Slaven Belupa, a u bordo dresu upisao je 22 nastupa, postigao 3 pogotka te bio dio ekipe koja je osvojila Kup Bosne i Hercegovine u sezoni 2024/25.

U sklopu transfera, klub je zadržao procenat od eventualne buduće prodaje igrača.

FK Sarajevo zahvaljuje Karlu na doprinosu i želi mu mnogo sreće u nastavku profesionalne karijere“, objavio je sarajevski premijerligaš.

Butić je prošle zime u Sarajevo stigao iz Slaven Belupa, ali je prije toga čak devet godina proveo u Italiji i ovo će biti njegov povratak na "čizmu".

Momak rođen u Zadru 2016. godine je otišao u omladinske kategorije Intera, potom je prešao među omladince Torina, a uprkos tome što je bio član ovog kluba tri godine nikada nije debitovao za seniorski tim. Redale su se pozajmice u Ternanu, Areco, Ćezenu, da bi potom prešao u Pordenone, a nosio je još dresove Kozence i Feralpisala.

Tagovi

FK Sarajevo fudbal

