Borac povukao Žižovićevu "osmicu": Više niko neće nositi ovaj crveno-plavi dres

Uprava kluba odlučila je da povuče dres sa brojem 8, koji je tokom igračke karijere nosio Žižović.
Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba
Mladen Žižović (44) preminuo je sinoć nakon što mu je pozlilo u Lučanima na utakmici Mladosti i njegovog Radničkog 1923.
Najveći trenerski uspjeh Žižović je ostvario sa banjalučkim Borcem, sa kojim je prošle sezone stigao do osmine finala Konferencijske lige. Banjalučki premijerligaš je dan nakon smrti u Trofejnoj sali otvorio knjigu žalosti, u koju su se upisali članovi klupskog rukovodstva, treneri i svi prvotimci.
"Juče se desila velika tragedija, preminuo je član Borčeve familije Mladen Žižović. Veliki stručnjak i čovjek, prijatelj, brat. Ostavio je dubok trag u našem klubu i kao igrač i kao trener, istorijski uspjesi u Evropi. Veliki šok za nas sve, faliće nam sigurno... Mi kao klub smo mislima uz porodicu u ovim teškim trenucima Odlučili smo da povučemo broj 8 koji je nosio Mladen dok je bio igrač i više ga niko u njegovu čast neće nositi, to je najmanje što možemo da učinimo", rekao je predsjednik Borca Zvjezdan Misimović.
"Velika tragedija se dogodila juče i izražavamo saučešće porodici Žižović i njegovim najbližima, njima je sigurno najteže i sa njima smo u mislima. O Mladenu najbolje govore riječi ljudi koji su ga poznavali, nije ovo floskula, ali je stvarno veliki gubitak za njegovu porodicu, prijatelje, nas koji smo ga poznavali, ali i za sport", riječi su potpredsjednika Bogoljuba Zeljkovića.
Komemoracija će biti održana sutra (srijeda) u 10.00 časova u Banskom dvoru, a sahrana je u četvrtak u 13.00 časova na Gradskom groblju u Bijeljini.