Fudbalski savez Republike Srpske: Minut ćutanja za Mladena Žižovića

Svi mečevi četvrtfinala Kupa Republike Srpske, kao i mečevi Prve i Druge lige RS, počeće minutom ćutanja za prerano preminulog trenera Mladena Žižovića.
Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske donijela je odluku da utakmice četvrtfinala Kupa "dr Milan Jelić", koje su na programu u srijedu, počnu sa minutom ćutanja u čast Mladena Žižovića, prerano preminulog trenera koji je životnu scenu napustio u 45. godini tokom prvenstvene utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog 1923 iz Kragujevca.
Isto tako, sutrašnji susret drugoligaškog istoka u Brčkom Ilićka 01 – Stakorina počeće minutom ćutanja.
Takmičarski organi Fudbalskog saveza Republike Srpske donijeli su odluku da sve prvenstvene utakmice Prve i Druge lige, koje će biti odigrane za vikend 8. i 9. novembra, takođe počnu sa minutom ćutanja.
Žižović je iznenada preminuo juče na meču u Lučanima, a ranije je u trenerskoj karijeri vodio bijeljinski Radnik, tuzlansku Slobodu, Zrinjski iz Mostara i banjalučki Borac, s kojim je ostvario istorijske uspjehe u Evropi. U inostranstvu je radio na klupama saudijskoj Al Haluda i albanskog Škupija.
(MONDO)