Fudbalski savez Republike Srpske: Minut ćutanja za Mladena Žižovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Svi mečevi četvrtfinala Kupa Republike Srpske, kao i mečevi Prve i Druge lige RS, počeće minutom ćutanja za prerano preminulog trenera Mladena Žižovića.

Fudbalski savez Republike Srpske: Minut ćutanja za Mladena Žižovića Izvor: Youtube/printscreen/MYTV Kanal

Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske donijela je odluku da utakmice četvrtfinala Kupa "dr Milan Jelić", koje su na programu u srijedu, počnu sa minutom ćutanja u čast Mladena Žižovića, prerano preminulog trenera koji je životnu scenu napustio u 45. godini tokom prvenstvene utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog 1923 iz Kragujevca.

Isto tako, sutrašnji susret drugoligaškog istoka u Brčkom Ilićka 01 – Stakorina počeće minutom ćutanja.

Takmičarski organi Fudbalskog saveza Republike Srpske donijeli su odluku da sve prvenstvene utakmice Prve i Druge lige, koje će biti odigrane za vikend 8. i 9. novembra, takođe počnu sa minutom ćutanja.

Žižović je iznenada preminuo juče na meču u Lučanima, a ranije je u trenerskoj karijeri vodio bijeljinski Radnik, tuzlansku Slobodu, Zrinjski iz Mostara i banjalučki Borac, s kojim je ostvario istorijske uspjehe u Evropi. U inostranstvu je radio na klupama saudijskoj Al Haluda i albanskog Škupija.

(MONDO)

Tagovi

Mladen Žižović Fudbalski savez RS

