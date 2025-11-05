Stanivuković: Vučić je htio da Srbija gradi most u Česmi, Dodik uletio

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da žali što je, kako kaže, “nasjeo na prevaru Vlade Republike Srpske” u vezi sa projektom izgradnje mosta u naselju Česma.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

On je poručio da je most napravljen “bez pristupnih puteva” i optužio republičke vlasti da opstrušu završetak radova.

“Ja samo žalim što sam nasjeo tada na prevaru Vlade. Da sam bio pametan u tom trenutku i malo iskusniji i kada mi je predsjednik Vučić rekao: ‘Draško, daj da mi radimo most. Ja sam rekao ‘Predsjedniče, ajte’. A onda je uletio Dodik i rekao ‘Ajd mi da pravimo’. Ja sam rekao u redu. Evo neka uradi Dodik sa Vladom RS most, a rukovodstvo Srbije neka uradi školu. I zamislite da je gospodin Vučić nama isporučio školu bez stepenica i krova i rekao neka grad završi stepenice i krov. Ne. Nama je Srbija svu školu pomogla da završimo. A ovi banditi su osmislili most bez pristupnih puteva. I odjednom mi kao trebamo pristupne puteve”,rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je istakao da su tvrdnje da Grad nema građevinsku dozvolu netačne, navodeći da su svi imovinsko-pravni odnosi riješeni i da je Grad za to izdvojio oko dva miliona maraka.

"Most je s pristupnim putevima. Ne znam da li sam ja lud ili neko ne vidi da su oni planirali most koji se ne može koristiti bez njih", dodao je on.

Stanivuković je naveo da je imao sastanak s premijerom Savom Minićem i predstavnicima Vlade Srpske, ali tvrdi da dogovor o završetku radova nije postignut.

"Pošto su oni bezobrazni, biću i ja dva puta bezobrazniji. Ne daju da Grad digne kredit od dva-tri miliona da završi pristupne puteve, ne daju da ide na Skupštinu… Šta hoće, da ja idem da ošalujem?", rekao je Stanivuković.